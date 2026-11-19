İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurma görevinin Cumhurbaşkanı Herzog tarafından Başbakan Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verilmesi, ülke siyasetindeki durumu tersine çevirirken önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Başbakanlıkta son günlerini yaşayan Netanyahu giderayak İran'a saldırı planlıyor İsrail'de hükümet kurma görevinin rakibi Eisenkot'a verilmesinin ardından Başbakan Netanyahu'nun İran'a saldırının kaçınılmaz olduğunu söylediği ve İsrail ile ABD arasında onaylanmış planların bulunduğu iddia edildi. Kanal 13'ün haberine göre Netanyahu, güvenlik toplantısında İran'a karşı bir saldırının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, İsrail ordusu ile CENTCOM arasında onaylanmış planların bulunduğunu ve meselenin sadece zamanlama olduğunu belirterek Donald Trump'ın kararının beklendiğini söyledi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü Roman Gofman ile görüştükten sonra Suudi Arabistan'a geçti. Mossad Direktörü Roman Gofman, Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere 13 Kasım'da Washington'a gitti. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Trump ile Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon görüşmesinde tartıştıkları öne sürülürken, Trump şu anda yeni bir askeri harekata gerek olmadığını duyurdu.

Ülkede yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu dün geceki güvenlik toplantısında İran'a karşı bir saldırının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ASKERİ YETKİLİ: MESELE SADECE ZAMANLAMA

Kanala konuşan üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, İsrail ordusu ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında paylaşılan ve onaylanmış planların bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece zamanlama." dedi.

Yetkili, iki ülkenin de ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adıma karar vermesini ve bunun için doğru zamanı beklediğini ifade etti.

CENTCOM, İSRAİL GENELKURMAYI VE MOSSAD GÖRÜŞMELERİ

Söz konusu gelişme CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın dün İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve aralarında İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından yaşandı. Cooper bu temaslarının ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw da 13 Kasım'da İsrail'e gelerek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" görüşmüştü.

Mossad Direktörü Roman Gofman ise Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları ele almak üzere 13 Kasım'da Washington'a gitmişti.

Bu temasların ardından CENTCOM'un, İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma konusunda uyardığı iddia edilmişti.

İsrail basını, seçim başarısızlığının ardından Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini yazıyor.

İsrail medyasında 12 Kasım'da yer alan haberlerde, Trump ile Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde birbirlerine bağırdıkları öne sürülmüştü.

Trump ise şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.