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GÖZLER ÇİN'E ÇEVRİLDİ
Dünya diplomasisinin gözü Çin'e çevrildi. Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli diplomatik buluşmalarına sahne olurken, ilk görüşme Trump ve Putin arasında gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesinin ardından gözler yeniden Trump, Şi ve Putin'in bugün gerçekleşecek üçlü görüşmesine çevrildi. İşte detayl
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"ÇİN VE RUSYA'DA YARDIM TALEP ETMEYECEĞİZ"
Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'de Fox News'e açıklamalar yaptı.
Muhabirin, "İran'daki savaşı sona erdirmek için Çin veya Rusya'dan yardım talep etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Biliyorsun, bizim yardıma ihtiyacımız yok." yanıtını verdi.
İran'ın donanmasını yok ettiklerini ve hava kuvvetlerini alt ettiklerini savunan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım yok. Kimseden yardım istemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
TRUMP VE PUTİN AYNI MASADA: "HARİKA İŞLER ÇIKABİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.
Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.