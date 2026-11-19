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İstanbul
TBMM gündemi, Yeni Partililer arasında yaşanan gerilimle gölgelendi. Gündem maddeleriyle ilgili süren müzakereler sırasında konuşmak isteyen Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Başkanlık Divanı'ndan söz talebinde bulundu.
Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Yeni Partili Tekin Bingöl, içtüzük ve oturum sırasını gerekçe göstererek Başarır’ın söz isteğine olumlu cevap vermedi.
Talebinin geri çevrilmesine sinirlenen Başarır'a karşı "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama." diyen Bingöl, Ali Mahir Başarır'ın sert tepkisine maruz kaldı. Başarır, Bingöl’e karşı "Bu ne terbiyesizlik" diye bağırdı.
Başkanlık Divanı ile Yeni Partili milletvekillerinden oluşan grup arasında kısa süren gerilimde karşılıklı atışmalar yaşanırken Yeni Parti milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk etti.