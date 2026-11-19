TBMM gündemi, Yeni Partililer arasında yaşanan gerilimle gölgelendi. Gündem maddeleriyle ilgili süren müzakereler sırasında konuşmak isteyen Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Başkanlık Divanı'ndan söz talebinde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ TBMM'de Yeni Partililer birbirine girdi! Ali Mahir Başarır 'Bu ne terbiyesizlik' diye çıkıştı, milletvekilleri salonu terk etti TBMM Genel Kurulu'nda söz talebi reddedilen Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl arasında yaşanan gerginliğin ardından Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, müzakereler sırasında Başkanlık Divanı'ndan söz talebinde bulundu. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, içtüzük ve oturum sırasını gerekçe göstererek Başarır'a söz vermedi. Söz talebinin reddedilmesine tepki gösteren Ali Mahir Başarır, Tekin Bingöl'e "Bu ne terbiyesizlik" diye bağırdı. Başkanlık Divanı ile Yeni Partili milletvekilleri arasındaki karşılıklı atışmaların ardından Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu toplu halde terk etti.

"BU NE TERBİYESİZLİK" DİYE BAĞIRDI

Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Yeni Partili Tekin Bingöl, içtüzük ve oturum sırasını gerekçe göstererek Başarır’ın söz isteğine olumlu cevap vermedi.

Talebinin geri çevrilmesine sinirlenen Başarır'a karşı "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama." diyen Bingöl, Ali Mahir Başarır'ın sert tepkisine maruz kaldı. Başarır, Bingöl’e karşı "Bu ne terbiyesizlik" diye bağırdı.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ

Başkanlık Divanı ile Yeni Partili milletvekillerinden oluşan grup arasında kısa süren gerilimde karşılıklı atışmalar yaşanırken Yeni Parti milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk etti.