TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, iç güvenlik bürokrasisinde kadın temsiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Muhalefetten İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na övgü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, İçişleri Bakanlığında ilk kez bir kadın bakan yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı'na ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi. İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'da başarılı bir valilik dönemi yürüttüğünü belirterek kendisini İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, bakanlık kadrosunda kadın bakan yardımcısı bulunmasını olumlu karşıladığını belirterek kadın yönetici sayısının artmasını diledi. CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, katıldığı 12 bütçe görüşmesinde yalnızca Aile ve İçişleri Bakanlıklarında kadın bakan yardımcılarıyla karşılaştığını belirterek Yiğitbaşı'nın varlığının umut verici olduğunu söyledi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görevine ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi. 17 Kasım'daki görüşmelerde İçişleri Bakanlığında ilk kez bir kadın bakan yardımcısının görev yapması öne çıkarken, milletvekilleri Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği dönemine de değindi.

İYİ PARTİLİ OLGUN'DAN VALİLİK DÖNEMİNE ÖVGÜ

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği dönemine değindi. Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'da başarılı bir valilik görevi yürüttüğünü belirten Olgun, kendisini İçişleri Bakan Yardımcısı olarak komisyon sıralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Olgun, kadın bakan yardımcısının komisyon görüşmelerindeki varlığını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

DEM PARTİLİ KAYA: DİLİYORUM Kİ SAYILARI ARTAR

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da, konuşmasının başlangıcında İçişleri Bakanlığında bir kadın bakan yardımcısının görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, Bakanlığın yönetim kadrosunda kadın bir bakan yardımcısının bulunmasını olumlu karşıladığını belirterek, kadın yöneticilerin sayısının artması temennisinde bulundu.

CHP'Lİ KARACA VARLIĞINDAN ÜMİTVARIZ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, kadınların üst düzey kamu yönetimindeki temsiline dikkat çekti. TBMM bütçesi dâhil 12 bütçe görüşmesine katıldığını belirten Karaca, bu görüşmelerde yalnızca Aile ve İçişleri Bakanlıklarında kadın bakan yardımcılarıyla karşılaştığını ifade etti. Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Valiliği döneminden tanıştıklarını belirten Karaca, kadın bakan yardımcılarının sayısının artmasını temenni ederek, Yiğitbaşı'nın varlığının kendileri açısından umut verici olduğunu dile getirdi.