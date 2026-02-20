Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcılık görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyeri mercek altına alındı. Babasının görevi sebebiyle Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde çocukluğunu geçiren Kübra Güran Yiğitbaşı’nın akademik kariyeri dikkat çekiyor. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü tamamlayan Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı. 2012 yılında ise hazırladığı tezle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora unvanını aldı. Aynı bölümde araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi ve son olarak doçent olarak kariyerini sürdürdü. Marmara Üniversitesi'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atandı. Afyonkarahisar’daki görevinin ardından kamuoyunda ilk başörtülü vali olarak tanındı ve geniş kitlelere ulaştı. Peki Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu…

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı 1979 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babasının kaymakamlık görevi sebebiyle çocukluğu Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde geçmiştir. Sonrasında yine benzer şekilde babasının İçişleri Bakanlığı’nda idari göreve atanmasıyla hayatına Ankara’da sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk annesi Kübra Güran Yiğit, Ankara Üniversitesi İletişim Fakülteis’nden mezun olduktan sonra akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çekmiştir. Kübra Güran Yiğitbaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı, Afyonkarahisar Valisi gibi görevlerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetimi kurulu üyeliği, fakülte kurulu anabilim dalı başkanlığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi görevler üstlenmiştir.

YENİ İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLDU

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Resmi Gazete kararıyla Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcıları arasında Kübra Güran Yiğit yer aldı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİT AKADEMİK HAYATI

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir.Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

KÜBRA GÜRAN YİĞİT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanmıştır. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığın ilgili birimleriyle, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, şiddetle mücadele ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamıştır. Aile eğitim programları, ülkemizde ve yurt dışında ailenin güçlendirilmesi ve eğitim yayın faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin koordinasyonunu sağlamıştır. 12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır. 20 Şubat’ta ise yeni İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.