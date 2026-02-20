Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Mustafa Çiftçi’nin yardımcılık görevine Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken 2022 yılında Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştı. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın çocukluğu babasının kaymakamlık görevi sebebiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçmiştir. Babasının İçişleri Bakanlığı’ndaki idari göreve getirilmesiyle beraber eğitimine Ankara’da devam etmiştir. Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nden mezun olurken lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Peki İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, Kübra Güran Yiğitbaşı’nın hayatı ve biyografisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 11:00

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcılık görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyeri mercek altına alındı. Babasının görevi sebebiyle Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde çocukluğunu geçiren Kübra Güran Yiğitbaşı’nın akademik kariyeri dikkat çekiyor. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü tamamlayan Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı. 2012 yılında ise hazırladığı tezle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora unvanını aldı. Aynı bölümde araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi ve son olarak doçent olarak kariyerini sürdürdü. Marmara Üniversitesi'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atandı. Afyonkarahisar’daki görevinin ardından kamuoyunda ilk başörtülü vali olarak tanındı ve geniş kitlelere ulaştı. Peki Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu…

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı 1979 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babasının kaymakamlık görevi sebebiyle çocukluğu Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde geçmiştir. Sonrasında yine benzer şekilde babasının İçişleri Bakanlığı’nda idari göreve atanmasıyla hayatına Ankara’da sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk annesi Kübra Güran Yiğit, Ankara Üniversitesi İletişim Fakülteis’nden mezun olduktan sonra akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çekmiştir. Kübra Güran Yiğitbaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı, Afyonkarahisar Valisi gibi görevlerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetimi kurulu üyeliği, fakülte kurulu anabilim dalı başkanlığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi görevler üstlenmiştir.

Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı,, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 2022 yılında Afyonkarahisar Valisi olarak atanırken kamuoyunda ilk başörtülü vali olarak tanınmıştır.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?

YENİ İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLDU

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Resmi Gazete kararıyla Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcıları arasında Kübra Güran Yiğit yer aldı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİT AKADEMİK HAYATI

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir.Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

KÜBRA GÜRAN YİĞİT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanmıştır. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığın ilgili birimleriyle, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, şiddetle mücadele ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamıştır. Aile eğitim programları, ülkemizde ve yurt dışında ailenin güçlendirilmesi ve eğitim yayın faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin koordinasyonunu sağlamıştır. 12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır. 20 Şubat’ta ise yeni İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Kübra Güran Yiğitbaşı aslen nereli?
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.