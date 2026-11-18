Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasında yargılama devam ediyor. Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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HABERİN ÖZETİ CHP kurultay davasında karar açıklandı: Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Önceki duruşmada savcı, 9 sanık için ceza, 3 sanık için ise beraat istemişti. Mahkeme, yargılamanın uzamaması amacıyla mazeretlerin kabul edilmeyeceğini belirterek duruşmayı 18 Kasım'a ertelemişti.

İMAMOĞLU VE 9 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Hakim, ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama beraat etti.

Mahkeme hakimi bu celse dosyanın karara bağlanacağını bildirdi. Söz alan Özgen Nama, "Bir iftira sonucu buradayım savcının mütalaasında sunduğu gün beraatini talep ediyorum" dedi.

"KEŞKE ELLERİM KIRILSAYDI DA VERMEMİŞ OLSAYDIM"

Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, "Herkes biliyor ki bu dava bir şahsın iftirası ile başladı. Erkan Çakır isimli kişi 38. Kurultay sonrası sosyal medyada bana bir iftira atarak başladı. Şahıs hakkında şikayette bulundum. Ben adaletten bu iftiralar hesabının sorulmasını isterken mağdur olduğum bir davada şu anda sanık pozisyonundayım. Erkan Çakır isimli şahıs daha sonra savcılığa gelip verdiği ifadede elinde bir video olduğunu bu videoyla önümüzdeki günlerde aksini söylerlerse ispat edeceğim demişti. Sonrasında da video bende değil başkasında diye bir ifade kullanıyor. Ben hangi delegenin iradesini fesat uğratmışım. Ben kimle hangi konuda nasıl bir iş birliği yapmışım. Benim bir tane oyum var onu da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim keşke ellerim kırılsaydı da vermemiş olsaydım" ifadelerinde bulundu.

Hakimin söz vermesi üzerine Çelik, "Daha önce de adalet talebimi söylemiştim. Bu davaların amacı yargı eliyle siyaseti dizayn etmektir. Biz demokratik bir Türkiye istiyoruz, huzur ve refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Benim Cemil Tugay ile bir bağlantım yok, tanımıyorum, bir telefon görüşmemiz olmamıştır. Benim Tugay ile HTS kaydımızı çıkartsınlar siyaseti bırakacağım. Ben Tugay ile aynı suçtan yargılanıyorum. Ona beraat isteniyor bana ceza isteniyor. Bu ikili bir hukuk sistemidir. Delegeleri buraya getirin yüzleşelim. Delegelerden bir kuruş aldıysam veya verdiysem bugün siyaseti bırakırım tüm görevlerimden istifa ederim. Öyle bir şey yok" dedi.

Başka bir dosyadan tutuklu Rıza Akpolat, "Ben kararlarımın hepsini milletime göre aldım. O günün şartlarında 2023 kurultayında mahalle seçimlerinden başlayarak büyük kurultaya giden süreçte milletin değişim talebine uymuştur. Herhangi bir kişinin iradesini sakatlamak söz konusu değildir. Bizim geleneğimiz de böyle bir şey söz konusu değildir. Bu iddialar hiçbir somut delil ispatlanamamıştır. Bugün de bugünden sonra da aldığım tüm kararlarda milletin isteği doğrultusunda olacaktır. Ben milletimin gözünün içine bakabileceğim kimseyi suça teşvik etmedim. Herhangi birinin iradesini fesata uğratmadım, milletimizin bize gösterdiği yolda olmaya çalıştım. Beraatini talep ediyorum" dedi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

21 Ekim'de görülen duruşmada savcı, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanık için ceza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında yer aldığı 3 sanık için beraat istemişti.

DURUŞMA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

Mahkeme hakimi, yargılamanın uzamaması amacıyla ilerleyen süreçte sunulacak mazeretlerin kabul edilmeyeceğini belirterek duruşmayı 18 Kasım'a ertelemişti.