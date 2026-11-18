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İstanbul
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
“SÜREÇ HUKUKİ VE SİYASİ BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ”
Atalar, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu. Süreci endişeyle takip ettiğini ifade eden Gülşah Deniz Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye’nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir" dedi.