CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülşah Deniz CHP’den istifa etti CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülşah Deniz Atalar, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Gülşah Deniz Atalar, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi. Atalar, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu. Süreci endişeyle takip ettiğini belirten Atalar, yargısal sürecin işleyişi ve sergilenen siyasi tutum nedeniyle bu kararı almanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Türkiye’nin geleceğine olan inancı doğrultusunda mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

“SÜREÇ HUKUKİ VE SİYASİ BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ”

Atalar, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu. Süreci endişeyle takip ettiğini ifade eden Gülşah Deniz Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye’nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir" dedi.