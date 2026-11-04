CHP'den son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'de bir istifa daha: Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran partisinden ayrıldı Antalya'nın Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Saniye Caran, kararını kendi özgür iradesi ve vicdani değerlendirmeleri doğrultusunda aldığını belirtti. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Korkuteli Belediye Başkanı seçilen Caran, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Caran, belediye başkanlığını vatandaşların kendisine teslim ettiği bir emanet olarak gördüğünü ve önceliğinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini vurguladı.

Kararını kendi özgür iradesi ve vicdani değerlendirmeleri doğrultusunda aldığını belirten Caran, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Korkuteli Belediye Başkanı seçilen Saniye Caran, CHP'den ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Belediye başkanlığını yalnızca bir makam olarak değil, vatandaşların kendisine teslim ettiği bir emanet olarak gördüğünü vurgulayan Caran, göreve başladığı günden bu yana önceliklerinden birinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti.

"HESABIM KORKUTELİ'NİN YARINLARI İÇİNDİR"

İstifa kararını kendi hür iradesiyle aldığının altını çizen Caran, açıklamasında, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" ifadelerini kullandı. Caran, bundan sonraki süreçte Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürecek.

"KENDİ HÜR İRADEMLE ALDIĞIM BU KARARIN..."

Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli’mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum."