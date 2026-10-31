Ankara'da yapılan bir düğün siyasetten çok farklı kesimleri bir masada buluşturdu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol'un Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdiği mutlu gün, farklı kulvarlarda siyaset yapan isimlerin de bir araya gelmesini sağladı.

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HABERİN ÖZETİ CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol ile Yaren Köseoğlu'nun Ankara'daki düğünü, siyasetin farklı kesimlerinden isimleri bir araya getirdi. Düğüne katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı ve aynı masada oturdu. Nikah töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri yer aldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

CEVDET YILMAZ İLE KILIÇDAROĞLU SELAMLAŞTI

Düğüne katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı. Ardından iki ismin de aynı masada oturduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ DE KATILDI

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da iştirak etti.