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Politika
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:29

CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi

CHP'li Milletvekili Gürsel Erol’un oğlunun Ankara’daki nikah törenine çok sayıda siyasetçinin katılması farklı kulvarlarda siyaset yapan isimleri aynı masada bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP'li Celal Adan yan yana görüldü.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:29

'da yapılan bir düğün siyasetten çok farklı kesimleri bir masada buluşturdu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol'un Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdiği mutlu gün, farklı kulvarlarda siyaset yapan isimlerin de bir araya gelmesini sağladı. 

HABERİN ÖZETİ

CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol ile Yaren Köseoğlu'nun Ankara'daki düğünü, siyasetin farklı kesimlerinden isimleri bir araya getirdi.
Düğüne katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı ve aynı masada oturdu.
Nikah töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri yer aldı.
Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi

CEVDET YILMAZ İLE KILIÇDAROĞLU SELAMLAŞTI

Düğüne katılan Cumhurbaşkanı , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı. Ardından iki ismin de aynı masada oturduğu görüldü.

CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ DE KATILDI

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da iştirak etti.

 

 

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#ankara
#Cevdet Yılmaz
#Chp Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
#Eren Erol
#Yaren Köseoğlu
#Politika
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