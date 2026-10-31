CHP'li Gürsel Erol'un oğlunun düğünü Bakan Mustafa Çiftçi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masada yan yana getirdi

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İstanbul
Ankara'da yapılan bir düğün siyasetten çok farklı kesimleri bir masada buluşturdu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol'un Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdiği mutlu gün, farklı kulvarlarda siyaset yapan isimlerin de bir araya gelmesini sağladı.
Düğüne katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı. Ardından iki ismin de aynı masada oturduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı.
Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da iştirak etti.