Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen deniz güvenliği oturumunda Türkiye ile Yunanistan arasında süren Doğu Akdeniz anlaşmazlığının gündeme getirildiği tartışmaya neden oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Miçotakis BM'de haritayla Libya mutabakatını eleştirdi! Türkiye'den tarihi cevap geldi: Burası mahkeme değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki deniz güvenliği oturumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye-Libya mutabakatının geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız iddialara itiraz ederek yanıt verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gösterdiği haritayla 2019'da imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının uluslararası deniz hukuku ilkelerini ihlal ettiğini ve geçersiz olduğunu savundu. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Konsey'in bir deniz sınırlandırma mahkemesi olmadığını ve bir haritanın iddiayı gösterebileceğini ancak yargılayamayacağını belirtti. Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya Mutabakatı'nın taraf olmayan devletlerin haklarını belirlemediğini veya etkilemediğini vurguladı. Uluslararası içtihadın Ege'deki her adaya otomatik olarak tam yetki tanımadığını ifade eden Yıldız, Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) taraf olmadığını hatırlattı. Yıldız, Türkiye'nin eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde anlamlı müzakerelere ve sorunları diyalogla çözmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, elindeki haritayı göstererek Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının geçersiz olduğunu savundu.

TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: KONSEY MAHKEME DEĞİL

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla Miçotakis'in öne sürdüğü iddialara itiraz etti.

Toplantının sabahki oturumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki muhtırasını gündeme getirerek eleştirmesine karşılık veren Yıldız, "Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz." dedi.

"MUTABAKAT TARAF OLMAYAN DEVLETLERİN HAKLARINI BELİRLEMEZ"

Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 2019'dan beri yürürlükte olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Libya, her biri uluslararası anlaşmalar yapma hakkına sahip iki egemen devlettir. Bu egemen ayrıcalık, yalnızca üçüncü bir devletin sınırlandırmaya itiraz etmesi veya sonucuna katılmaması nedeniyle reddedilemez. Türkiye-Libya Mutabakatı, tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenler, taraf olmayan devletlerin haklarını belirlemez veya etkilemez. Türkiye'nin diğer denizcilik düzenlemeleriyle ilgili olarak sürekli olarak savunduğu ilke tam olarak budur. Bu düzenlemeler Türkiye aleyhine kıta sahanlığı haklarını azaltmak için kullanılamaz. Aksi yöndeki iddialar, devletlerin anlaşma yapma konusundaki egemen kapasitelerini sorgulamak yerine, diyalog ve adil sınırlandırma yoluyla ele alınmalıdır."

"COĞRAFYAYA AYKIRI" ELEŞTİRİSİNE EGE ADALARI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Yunan başbakanının Mutabakat Zaptı'nın "coğrafyaya aykırı" olduğu yönündeki iddiasına da cevap veren Yıldız, uluslararası içtihadın, kıyı yapısı ve ilgili koşullar ne olursa olsun Ege'deki her adaya otomatik olarak tam yetki tanımadığını vurguladı.

Türk Büyükelçisi, "Türkiye, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) önemli bir araç olarak kabul etmekle birlikte bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme ne evrensel ne de tek belirleyici hukuki metindir ve taraf olmayan bir ülke aleyhine ileri sürülen her hükmün bağlayıcı örfi hukuk teşkil ettiği varsayılamaz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu hususun diyalogla çözülmesinden yana olduğunu dile getiren Yıldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu konuşmasında belirttiği gibi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki sorunların iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Bu konuda yapıcı bir şekilde görüşmeye hazırız. Ancak kapsayıcı ve kalıcı bir yaklaşımın, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını da dikkate alması gerektiğini anlıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE İYİ KOMŞULUK İLKELERİYLE MÜZAKERELERE HAZIR"

Türkiye'nin çok taraflı deniz güvenliğine olan bağlılığını Bulgaristan ve Romanya ile bölgesel düzeyde, Somali ve Lübnan’da küresel düzeyde yaptığı çalışmalarla pratikte gösterdiğini belirten Yıldız, "Donanmalarımız BM yetkisi altında etkili bir iş birliği sergilemiştir, bu nedenle diplomasi de farklılıkları anlaşmazlıklara dönüştürmeden ele alabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Çözülmemiş sınırlandırma sorularını düşmanlık olarak göstermek deniz güvenliğine hizmet etmez. Evet, coğrafya yeniden yazılamaz ancak uluslararası hukuk da bir haritaya veya slogana indirgenemez. Türkiye, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle yönlendirilen anlamlı müzakerelere hazırdır." dedi.

Gün boyu devam eden BM Güvenlik Konseyi'nin sabahki oturumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının geçersiz olduğunu iddia etmiş, anlaşmanın uluslararası deniz hukuku ilkelerini ihlal ettiğini ileri sürmüştü.