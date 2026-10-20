Libya Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylaması Yunanistan'ı adeta çılgına çevirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'yle yapılan anlaşmanın Libya Meclisi'nde kabulü Yunanistan'ı çıldırttı Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylaması, Yunanistan'ın tepkisine yol açtı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü. Bakanlık, Türkiye ile Libya'nın deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia ederek egemenlik haklarını korumak için tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi. Libyalı milletvekili Tarek al-Jeroushi, anlaşmanın Libya'nın konumunu güçlendireceğini ve önemli olanın ulusal çıkarları olduğunu ifade etti. Milletvekili Aisha al-Tabalqi, anlaşmanın uzmanlaşmış komitelerin kapsamlı ve ayrıntılı açıklamasının ardından onaylandığını belirtti. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 2019'da imzalanan bu anlaşma, daha önce de Mısır ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya ile Türkiye arasında 2019'da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmaya karşı çıkarak, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.

"EGEMENLİK HAKLARINI KORUMAK İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINACAK"

Bakanlık, Türkiye ile Libya'nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya Doğu Akdeniz'deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.

LİBYALI MİLLETVEKİLİ: BAZI ÜLKELER RAHATSIZ OLABİLİR

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin kararı hakkında Reuters'a konuşan Libyalı milletvekili Tarek al-Jeroushi, anlaşmanın Libya'nın büyük güçlerle siyasi, askeri ve ekonomik ortak olarak konumunu güçlendireceğini söylemişti. Al-Jeroushi, "Bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız olabilir, ancak bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızdır" demişti.

Milletvekili Aisha al-Tabalqi ise anlaşmanın, uzmanlaşmış komitelerin hükümlerine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir açıklama sunmasının ardından onaylandığını belirtmişti.

LİBYA'DA İKİYE AYRILMIŞ BİR YÖNETİM MEVCUT

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürüldükten sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor.

Türkiye ile UMH arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarına ilişkin haklarını belirlemeyi amaçlıyor. Anlaşma, Mısır ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.