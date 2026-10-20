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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:43

Karadeniz’de gemi saldırıları sonrası NATO harekete geçti: Bölgeye ek unsurlar sevk ediliyor

Karadeniz'de son dönemde artan ticari gemi saldırılarının ardından NATO'dan kritik bir hamle geldi. Kuzey Atlantik Konseyi'nin olağanüstü toplanmasının ardından bölgeye gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil ek unsurların sevk edileceği açıklandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Karadeniz’de gemi saldırıları sonrası NATO harekete geçti: Bölgeye ek unsurlar sevk ediliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:43

Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin 'in güvenliğini görüşmek üzere toplandığını belirtti.

"BİR MİLYAR İNSANIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hart, NATO'nun insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetleri dahil doğu kanadındaki duruşunu güçlendirdiğini ifade ederek, İttifak'ın gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil bölgeye ek unsurlar sevk edeceğini aktardı.

NATO Sözcüsü ayrıca, "Birlik içinde hareket etmeye, her türlü tehdide karşı koymaya hazır ve muktedir olduğumuzdan emin olmaya ve bir milyar insanımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

Karadeniz’de gemi saldırıları sonrası NATO harekete geçti: Bölgeye ek unsurlar sevk ediliyor

KARADENİZ'DE ÜST ÜSTE GELEN İHA SALDIRILARI

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu belirtilirken Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

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#karadeniz
#nato
#X Şirketi
#Allison Hart
#Kuzey Atlantik Konseyi
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