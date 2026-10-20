Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Brüksel'de Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.