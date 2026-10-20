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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:19

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas eyaletindeki seçim mitinginde Fransa'da yaşananlar hakkında konuştu. Fransa'da yaşananların ABD'de meydana gelmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, İran hakkında da konuştu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:19

Başkanı , ülkesinin Kansas eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demokratları hedef alan Trump, göçmenlik ve sınır güvenliği politikaları üzerine eleştirilerini sıraladı: 

"Ara seçimlerin yapılacağı 3 Kasım büyük bir gün olacak. Bu seçimde neyin tehlikede olduğunu görmek istiyorsanız, 'da neler yaşandığına bir bakın. Bir zamanların büyük ulusu, Hristiyanlıktan ve açıkçası bizzat Batı medeniyetinin kendisinden nefret eden göçmenler, aşırılık yanlıları ve komünistler tarafından işgal ediliyor, yağmalanıyor ve yakılıp yıkılıyor.''

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

''FRANSA'DA YAŞANANLAR ABD'DE YAŞANMAYACAK''

Avrupa'daki solcu politikacıların üçüncü dünya ülkelerinden gelen ve Batılı değerlere uyum sağlayamayan milyonlarca göçmeni ülkelerine doldurduğunu öne süren Donald Trump, Fransa'da yaşananları örnek göstererek, "Bu insanlar Fransa'ya dair her şeyden nefret ediyor ve o ülkeyi yok ediyorlar. Bizim ülkemizde bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

Trump, "Fransa'da yanan kilise kulelerini ve kontrolden çıkmış yangınları gördüğünüzde, radikal Demokratların Amerika'ya yapmak istediği şeyin tam olarak bu olduğunu hatırlayın. Bunu yapmayı umuyorlar ama yanına bile yaklaşamayacaklar. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, ülkemizdeki Demokratlar da Batı karşıtı Marksistlerin ve ülkemize düşmanca tavır takınan üçüncü dünya ülkesi göçmenlerinin partisidir" ifadelerini kullandı.

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

''İRAN'A GEREKENİ YAPTIK''

'la yaşanan askeri gerilime de değinen Trump, Tahran rejimine büyük bir darbe indirdiklerini yineleyerek, "İran'a gerekeni yaptık; artık ne bir donanmaları ne de hava kuvvetleri var. Biliyorsunuz, donanmaları denizin dibini boyladı. Eskiden sahip oldukları 229 güzelim savaş uçağı ise parçalar halinde İran'daki pistlerin dört bir yanına saçılmış durumda. Radarları yok oldu, uçaksavar sistemleri yok oldu, her şeyleri gitti" şeklinde konuştu.

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

''KİMİNLE MÜZAKERE EDECEĞİMİ BİLMİYORUM''

İran'ın lider kadrosunu da büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Donald Trump, "Liderleri de gitti. Zaten asıl soru da bu. Artık kiminle müzakere edeceğimi bile bilmiyorum. Unutmayın, birinci kademe liderleri gitti. İkinci kademe liderleri gitti. Üçüncü kademe liderlerinin de yarısı gitti. Geriye kalanlar ise ‘Lütfen durun, bu korkunç bir şey' dediler. Diğerlerini öldürdüğümüz gibi onları da öldürmeyeceğimize dair benden garanti istediler. Neden biliyor musunuz? Çünkü yıllar boyunca yol kenarına döşedikleri bombalarla çok sayıda Amerikalıyı öldürdüler" diye konuştu.

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

''ZORLU BİR GRUP ANCAK CANLARINI OKUYORUZ''

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin kendisinin birinci görev döneminde öldürüldüğünü hatırlatan Trump, "Süleymani öldürüldü ama onlar da çok fazla insan öldürdüler. Son 8 ayda en az 75 bin protestocuyu katlettiler. Hayal edebiliyor musunuz? Sonra birileri çıkıp ‘Acaba neden daha fazla protesto etmiyorlar' diyor. Sokağın başında sizi tarayan makineli tüfekler varken bu biraz zordur. 75 bin kişiden bahsediyorum. Dünya şampiyonu olan 21 yaşında bir güreşçi öldürüldü. Asıldı. İnsanları herkes görsün diye vinçlerle asıyorlar. Çok üzücü bir durum. Uğraştığımız zorlu bir grup, ancak canlarına okuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!

''TARİHİN EN BÜYÜK SALDIRILARINDAN BİRİYDİ''

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının altını bir kez daha çizen Trump, B-2 bombardıman uçaklarıyla bu ülkeye gerçekleştirdikleri saldırıları hatırlatarak, "Şimdiye kadar kimse böyle bir şey görmedi. Tarihin en büyük saldırılarından biriydi" dedi.

''O YOLCULUĞU YAPMAK ZORUNDAYDIK''

ABD Başkanı, İran'la yaşanan askeri gerilimin yakında biteceğine işaret ederek, "Savaş çok yakında sona erecek. Ve şu ya da bu şekilde sona erdiğinde petrol fiyatlarında bugüne kadar kimsenin görmediği en büyük düşüşü göreceksiniz. Fiyatları zaten çok düşürmüştük ama nükleer silaha sahip olmalarını engellemek için Orta Doğu'ya o yolculuğu yapmak zorundaydık" diye konuştu.

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