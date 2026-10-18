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Dünya
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 00:11

Trump'tan ucuz benzin vaadi: İran sürecinin sonuna işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını savunarak "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Trump ABD'de benzin fiyatlarının daha da düşebileceğine işaret etti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Trump'tan ucuz benzin vaadi: İran sürecinin sonuna işaret etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 00:11

Başkanı , 3 Kasım'da yapılacak ara seçim kampanyası için gittiği eyaletinin Highlands Heights kentinde ile gelinen son durum ve diğer gündeme ilişkin meseleler hakkında konuştu..

Trump'tan ucuz benzin vaadi: İran sürecinin sonuna işaret etti

"ORADA BİRAZ DAHA UZUN KALABİLİRİZ"

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silahları olamayacağını tekrarlayarak, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz." dedi.

İran'ın silahlarını ortadan kaldırdığını ve geri gelmemelerini sağladığını savunan Trump, "Bunu yapıyoruz. (Silahlar) geri gelmeyecek. (Bu) çok çabuk bitecek." diye konuştu.

Trump'tan ucuz benzin vaadi: İran sürecinin sonuna işaret etti

"BENZİN FİYATLARI ESKİSİNDEN DE DÜŞÜK OLACAK"

Trump, ABD'de artan akaryakıt fiyatlarına da işaret ederek, "Bu arada, bu (İran) süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Trump, ilk döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ancak eski Başkan Joe Biden'in bunun "büyük bir kısmını" Ukrayna'ya verdiğini öne sürdü.

Trump, "Çok fazla verdi. Onlar ödeyeceklerdi. Tek yapması gereken Avrupa Birliği'nden para istemekti. Onlar ödeyeceklerdi, ben de gelip bunu yaptım." diye konuştu.

ABD ile Venezuela ilişkileri hakkında da Trump, "Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz." dedi.

Trump, "Grönland'ı, Venezuela'yı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını, iş imkanlarını, her şeyi ekleyin, iki yıldan çok daha kısa bir sürede, ülkemizin tarihinde hiçbir yerde böyle bir iki yıl yaşanmadı." ifadesini kullandı.

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#donald trump
#ABD
#iran
#kentucky
#Highlands Heights
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