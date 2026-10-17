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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 06:21

Trump'tan Suudi Arabistan'a İsrail'in destek teklifine yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı İsrail'den geldiği iddia edilen destek teklifini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Trump'tan Suudi Arabistan'a İsrail'in destek teklifine yeşil ışık
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 06:21

Başkanı , 'ın tarafından sunulduğu iddia edilen Husilere karşı destek teklifini kabul etmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "İsrail, Suudi Arabistan'a çok yardımcı oldu" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da düzenlenecek bir seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın ABD'li teknoloji şirketi SpaceX'in uydu internet sistemi olan Starlink'in askeri versiyonu Starshield ağına erişiminin kısıtlandığı hatırlatılan Trump, "Bunu ben yapmadım. Kesinlikle öyle bir şey yapmadık. Hatta bu iddianın nereden çıktığını bile bilmiyorum. Yavaşlatıldığını bile sanmıyorum; çünkü bu sabah kontrol ettim. Bunu haberlerden, medyadan duydum ve biz kesinlikle hiçbir yavaşlatma yapmadık. Anladığım kadarıyla şu anda muhtemelen normal şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Suudi Arabistan'a İsrail'in destek teklifine yeşil ışık

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ARAYIŞI HABERLERİNİ YALANLADI

Trump, yeni bir özel kalem müdürü arayışında olduğuna yönelik haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Bu, Politico tarafından yapılmış asılsız bir haber. Şu anki Özel Kalem Müdürüm Susie Wiles'tan daha fazla memnun olamazdım. İlk günden beri harika bir iş çıkardı. Büyük bir rahatsızlığı yeni atlattı ve tamamen iyileşti. Dediklerine göre artık kanserden tamamen kurtuldu. Bu hastalıkla mücadele ederken çok cesurdu ve şimdiye kadar olağanüstüydü" dedi. Kendi yönetiminin dünyanın en başarılı yönetimlerinden biri olduğunu söyleyen Trump, "Susie de bunun bir parçası. Politico'da çıkan o haber tamamen uydurma. Aslında haberi yazmadan önce kendilerine bunu söyledik, onlar da benim yalanlamamı habere eklediler. Sadece ‘katılmadığımı' yazdılar ama ben onlara, ‘Bu haber yalan, bu haberi yayınlamayın' demiştim. Yine de yayınladılar, çünkü uyduruyorlar. Bu tamamen asılsız bir haber" değerlendirmesinde bulundu.

TESLA ROADSTER YORUMU: "ELON ADINA MUTLUYUM"

Elon Musk'ın tanıttığı havada süzülebilen otomobil Tesla Roadster hakkında da yorumda bulunan Trump, "Elon adına çok mutluyum çünkü kendisine diğer beş kişiyle birlikte bilim ödülü verdik ve bunu hak ediyor. Bu harika bir şey. Beni o arabanın içinde görür müsünüz bilmiyorum ama oldukça etkileyici. Çok etkileyici. Ülke olarak kimsenin mümkün olacağını düşünmediği şeyleri başarıyoruz" şeklinde konuştu.

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ TARİHİ

Trump, sorulan bir soru üzerine petrol fiyatlarının yakında düşeceğini belirterek, "İran'la savaş bittiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. En önemlisi şu ki, İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi. Piyasada çok fazla petrol bulunduğunu kaydeden Trump, "Belirli bölgelerde boşaltılmayı bekleyen petrol gemilerde duruyor. Bizim de çok petrolümüz var, dünyada da çok petrol var. Bol miktarda Teksas petrolü, Alaska petrolü, Louisiana petrolü, Venezuela petrolü var. Venezuela ile muazzam işler yapıyoruz, çok para kazanıyoruz. Dolayısıyla savaş bittiğinde, ki bu çok yakında ve insanların düşündüğünden çok ama çok daha kısa sürede olacak, petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek" diye konuştu.

"OKUL SALDIRGANINI VURAN KAHRAMAN"

Dün Oregon eyaletindeki bir ilkokula yapılan silahlı saldırı hakkında da konuşan Trump, şüpheliyi öldüren sivili "büyük bir kahraman" olarak nitelendirdi. Trump, "Olay ne kadar kötü olsa da içeri girip gereğini yapan büyük bir kahramanımız vardı. Duruma müdahale edip işi halletti ve Tanrı'ya şükür ki oradaydı; aksi takdirde sonuç çok daha kötü olabilirdi. Korkunç bir olay ama neyse ki silahı olan ve onu nasıl kullanacağını bilen bir adam vardı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda sorulan "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gitmesini mi istiyorsunuz? Savaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını unuttunuz mu?" sorusuna, "Bakın, ben konunun detaylarını biliyorum, tamam mı? Bir noktada bu detayları açıklayacağım ama şu an umursadığım tek şey o savaşın bitmesi" yanıtını verdi. Ayda ortalama 25 bin askerin öldüğünü, bu sayının geçen ay 32 bin olduğunu vurgulayan Trump, "Her iki liderle de muhatap oluyorum ve bence ikisi de oradaki savaşın bitmesini istiyor. Bence bitecek de. Umurumda olan tek şey bu; o savaşın sona ermesini istiyorum" dedi.

"BIDEN GRUBU YOZLAŞMIŞ İNSANLAR"

Trump, "Yeni belgeler eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele çabalarını baltaladığını gösteriyor. Demokratlar sizi azletmeye çalışırken asıl Ukrayna skandalını örtbas etmeye mi çalışıyorlardı?" sorusuna da yanıt verdi. "Bence öyle yapıyorlardı" diyen Trump, "Hatta öyle olduğuna sadece inanmakla kalmıyorum, belgeler zaten her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu soru için teşekkür ederim. Evet, Biden yönetimi çok yozlaşmıştı; Hunter Biden, babası ve tüm o grup son derece yozlaşmış insanlardı. Özellikle de masanın etrafını saran o kişiler, isimlerini daha sonra açıklayacağım, çok yozlaşmış, devlet kurumlarını silah olarak kullanan bir yönetimdi ve evet, Ukrayna ile ilgili çok fazla kötü şey yaptılar" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN İSRAİL'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMELİ"

Trump'a İsrail'in Husiler karşısında Suudi Arabistan'a destek teklif ettiğine yönelik iddialar hatırlatıldı. "Suudi Arabistan'ın İsrail'in yardımını kabul etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, kesinlikle düşünüyorum" yanıtını veren Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a çok yardımcı oldu" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in daha önce Suudi Arabistan'a sağladığı yardımların Husilere karşı mücadeleyi kapsayıp kapsamadığına ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, Riyad yönetiminin bu konuda bir yardımı kabul etmesi halinde İsrail'in destek sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

 

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ETİKETLER
#israil
#donald trump
#ABD
#suudi arabistan
#Tesla Roadster
#Dünya
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