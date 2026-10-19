Trump’tan sert Zelenskiy çıkışı: 'Ukrayna’ya çok şey verdik, onlar bize hiçbir şey vermedi'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Zelenskiy'nin barış sürecine katkı sağlamadığını belirten Trump, "Zelenskiy barışı sağlamak konusunda pek yardımcı olmuyor. Bence bunu durdurmak istemiyor. Ukrayna’ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İRAN'DA HİÇBİR ŞEY YAPMADI, BENCE OLUMLU"

Orta Doğu'daki dengelere de değinen Donald Trump, Rusya’nın İran politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump, "Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu" açıklamasını yaptı.

PUTİN İLE MÜZAKERE VE ÇİN’DE ÜÇLÜ ZİRVE MESAJI

Savaşın çözümü için diplomasiyi işaret eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere halinde olduklarını duyurdu.

Öte yandan küresel dengeleri değiştirebilecek bir hamlenin sinyalini veren ABD Başkanı, Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin’de bir araya geleceği üçlü bir zirve yapmaya sıcak baktığını dile getirdi.

'SEBEP: GÖÇ'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan öğrenci protestoları hakkında da açıklamada bulundu. Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.