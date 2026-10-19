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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:27

Trump’tan sert Zelenskiy çıkışı: 'Ukrayna’ya çok şey verdik, onlar bize hiçbir şey vermedi'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Çin ilişkilerine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ukrayna Lideri Zelenskiy’yi sert bir dille eleştiren Trump, "Bence savaşı durdurmak istemiyor. Onlara çok şey verdik ama hiçbir şey alamadık" dedi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump’tan sert Zelenskiy çıkışı: 'Ukrayna’ya çok şey verdik, onlar bize hiçbir şey vermedi'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:27

ABD Başkanı , ’nı sona erdirmek konusunda Ukrayna Devlet Başkanı ’nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Zelenskiy'nin barış sürecine katkı sağlamadığını belirten Trump, "Zelenskiy barışı sağlamak konusunda pek yardımcı olmuyor. Bence bunu durdurmak istemiyor. Ukrayna’ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler" ifadelerini kullandı.

Trump’tan sert Zelenskiy çıkışı: 'Ukrayna’ya çok şey verdik, onlar bize hiçbir şey vermedi'

"RUSYA İRAN'DA HİÇBİR ŞEY YAPMADI, BENCE OLUMLU"

Orta Doğu'daki dengelere de değinen Donald Trump, Rusya’nın İran politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump, "Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu" açıklamasını yaptı.

Trump’tan sert Zelenskiy çıkışı: 'Ukrayna’ya çok şey verdik, onlar bize hiçbir şey vermedi'

PUTİN İLE MÜZAKERE VE ÇİN’DE ÜÇLÜ ZİRVE MESAJI

Savaşın çözümü için diplomasiyi işaret eden Trump, Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna konusunda müzakere halinde olduklarını duyurdu.

Öte yandan küresel dengeleri değiştirebilecek bir hamlenin sinyalini veren ABD Başkanı, Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı ile Çin’de bir araya geleceği üçlü bir zirve yapmaya sıcak baktığını dile getirdi. 

'SEBEP: GÖÇ'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan öğrenci protestoları hakkında da açıklamada bulundu. Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.

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