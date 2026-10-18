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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:49

Trump İsrail'de tarafını Netanyahu'dan yana seçti: "Büyük barış ortağı"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimler öncesinde Binyamin Netanyahu'ya tam destek verdi. Başka liderin seçilmesi ihtimalinde İran'a mücadeleyi ABD'nin tek başına yürütmek zorunda olduğunu belirten Trump tehditte bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Trump İsrail'de tarafını Netanyahu'dan yana seçti:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:49

  Başkanı , ’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı 'ya destek verdiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Trump İsrail'de tarafını Netanyahu'dan yana seçti: "Büyük barış ortağı"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tam destek verdi.
Trump, Netanyahu'yu "büyük bir savaşçı" ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin "büyük barış ortağı" olarak nitelendirdi.
Trump, İran'ın askeri ve mali yönden sistematik olarak yok edildiğini ve yollarını değiştirmezlerse işin biteceğini belirtti.
Trump, Netanyahu'nun güçlü muhalefete rağmen "dayandığını", "başarılı olduğunu" ve "daha da güçlendiğini" savundu.
Trump, Netanyahu'nun İsrail Başbakanı olarak yeniden seçilme yarışında kendisine olan tam desteğini belirtti ve Netanyahu'nun hayal kırıklığına uğratmayacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Trump, “İsrail'in Büyük Halkına” başlığıyla sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “büyük bir savaşçı” ve ’a karşı mücadelede ABD’nin “büyük barış ortağı” olduğunu savunan Trump, İran’ın hem askeri hem de mali yönden sistematik olarak yok edildiğini öne sürdü.

Trump İsrail'de tarafını Netanyahu'dan yana seçti: "Büyük barış ortağı"

NETANYAHU'YA AÇIK DESTEK

Trump, İran için “Ve eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz.” diyerek İsrail’in Netanyahu’dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD’nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Netanyahu’nun güçlü muhalefete rağmen “dayandığını”, “başarılı olduğunu” ve “daha da güçlendiğini” öne süren Trump, “ABD'nin İsrail'den talep ettiği ortaklık türü budur.” ifadesine yer verdi.

Trump, “Lütfen bu mektubun, İsrail Başbakanı olarak yeniden seçilme yarışında Bibi Netanyahu'ya olan tam ve eksiksiz desteğimi temsil etmesine izin verin. Bibi Netanyahu size asla hayal kırıklığına uğratmayacak.” şeklinde yazdı.

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#israil
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#ABD
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#binyamin netanyahu
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