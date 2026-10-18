ABD'de ara seçim öncesi anketlerde sonuçlar ne? Durum Trump'ın canını sıkacak!

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İstanbul
ABD’de seçmenler, 3 Kasım’da Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile Senato’nun yaklaşık üçte birini belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim, Trump’ın başkanlığının kalan döneminde Kongre’de ne kadar hareket alanına sahip olacağını da belirleyecek.
Washington Post-ABC News-Ipsos’un 9-13 Ekim’de yaptığı ankette, Kongre seçimlerinde Demokrat adaylar yüzde 52, Cumhuriyetçiler yüzde 44 destek aldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, 8 puanlık fark, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu geri alma ihtimalini güçlendiriyor.
Aynı ankete göre Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 33’te kalırken, yüzde 66’sı başkanı onaylamadığını belirtti. Seçmenlerin başlıca kaygıları arasında enflasyon, benzin ve market fiyatları ile İran savaşı nedeniyle artan maliyetler bulunuyor.
Cumhuriyetçiler Senato’da 53-47 çoğunluğa sahip. Demokratların çoğunluğu ele geçirebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Reuters’ın değerlendirmesine göre Maine, Kuzey Carolina, Ohio, Alaska ve Teksas gibi eyaletlerdeki yarışlar Senato’nun kontrolünü belirleyebilir.
Anketlerdeki avantaj Demokratların büyük bir zafer kazanacağını garanti etmiyor. Reuters’ın görüştüğü uzmanlara göre rekabetçi Temsilciler Meclisi bölgelerinin sayısının sınırlı olması, Cumhuriyetçilerin kampanya harcamalarındaki üstünlüğü ve seçmen katılımının belirsizliği sonuçları değiştirebilir.