ABD'de ara seçim öncesi anketlerde sonuçlar ne? Durum Trump'ın canını sıkacak!

ABD’de seçmenler, 3 Kasım’da Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile Senato’nun yaklaşık üçte birini belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim, Trump’ın başkanlığının kalan döneminde Kongre’de ne kadar hareket alanına sahip olacağını da belirleyecek.

DEMOKRATLARA YÜZDE 52 DESTEK

Washington Post-ABC News-Ipsos’un 9-13 Ekim’de yaptığı ankette, Kongre seçimlerinde Demokrat adaylar yüzde 52, Cumhuriyetçiler yüzde 44 destek aldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, 8 puanlık fark, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu geri alma ihtimalini güçlendiriyor.

TRUMP'IN ONAY ORANI DÜŞÜYOR

Aynı ankete göre Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 33’te kalırken, yüzde 66’sı başkanı onaylamadığını belirtti. Seçmenlerin başlıca kaygıları arasında enflasyon, benzin ve market fiyatları ile İran savaşı nedeniyle artan maliyetler bulunuyor.

EYALETLERDEKİ YARIŞ SENATO KONTROLÜNÜ BELİRLEYECEK

Cumhuriyetçiler Senato’da 53-47 çoğunluğa sahip. Demokratların çoğunluğu ele geçirebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Reuters’ın değerlendirmesine göre Maine, Kuzey Carolina, Ohio, Alaska ve Teksas gibi eyaletlerdeki yarışlar Senato’nun kontrolünü belirleyebilir.

İŞLER TERSİNE DÖNEBİLİR

Anketlerdeki avantaj Demokratların büyük bir zafer kazanacağını garanti etmiyor. Reuters’ın görüştüğü uzmanlara göre rekabetçi Temsilciler Meclisi bölgelerinin sayısının sınırlı olması, Cumhuriyetçilerin kampanya harcamalarındaki üstünlüğü ve seçmen katılımının belirsizliği sonuçları değiştirebilir.