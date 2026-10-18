ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

ABD'de Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestoları, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde yeniden başladı. New York'un Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta "No Kings: Vote Early" (Krallara Hayır: Erken Oy Kullan) sloganıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi.

Demokrasi ve seçmen haklarına dikkat çeken pankartlar taşıyan protestocular, Trump yönetiminin uygulamalarını eleştirdi. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri ve erken oy kullanmaları çağrısı yapıldı.

''KRALLARA VE SAVAŞA HAYIR!''

Manhattan'ın yanı sıra Brooklyn, Queens ve Bronx'ta da protestolar düzenlendi. Protestoda vatandaşlara seçimlerle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Protestocular sık sık, "Krallara Hayır", "ICE Defol", "İran Savaşına Hayır" sloganları attı.

PROTESTOLAR BİRÇOK ŞEHRE YAYILDI

Organizatörlerin ülke genelinde 3 binden fazla etkinlik planladığı protestolar, başkent Washington başta olmak üzere Los Angeles, Chicago, San Francisco ve Atlanta gibi büyük kentlere de yayıldı. Washington'da Lincoln Anıtı önünde toplanan göstericiler seçmen haklarının korunmasını talep ederken, Los Angeles'ta düzenlenen mitingin ardından yürüyüş gerçekleştirildi. Chicago ve San Francisco'daki eylemlerde ise seçim güvenliği ve demokratik haklar öne çıktı.

TRUMP'IN SEÇİM POLİTİKALARINA TEPKİ

Gösterilerin odağında, Trump yönetiminin özellikle posta yoluyla oy kullanma ve seçmenlerin vatandaşlık durumlarının denetlenmesine yönelik girişimleri yer aldı. Protestocular, federal yönetimin seçim süreçlerine müdahalesinin demokratik hakları tehdit edebileceğini savundu. Trump yönetimi ise söz konusu uygulamaların seçim güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde geniş katılımlı gösterilerle gündeme gelen "Krallara Hayır" hareketi, seçimlere kısa süre kala protestoların odağını seçmen katılımına çevirdi. Organizatörler, eylemlerin herhangi bir siyasi partiyi desteklemek amacıyla düzenlenmediğini, hedeflerinin demokratik katılımı artırmak olduğunu açıkladı.

ABD'DE ARA SEÇİMLER 3 KASIM'DA

ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamının ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenileneceği ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. New York'ta ise erken oy kullanma süreci 24 Ekim'de başlayacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek. Seçimlere 17 gün kala yeniden sokaklara çıkan Trump karşıtı göstericiler, protestolarla dile getirdikleri tepkilerini bu kez sandığa taşımayı hedefliyor.