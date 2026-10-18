Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:41

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

ABD'de ara seçim öncesi sokaklarda Başkan Donald Trump karşıtı sloganlar atıldı. Halk, "Krallara Hayır: Erken Oy Kullan" sloganıyla protesto düzenledi. İnsanlar, Trump yönetiminin göçmenlik ve ekonomi politikalarına, başkanlık yetkilerinin kullanımına ve seçim sistemine yönelik girişimlerine tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:41

ABD'de Başkan 'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestoları, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde yeniden başladı. 'un Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta "No Kings: Vote Early" (Krallara Hayır: Erken Oy Kullan) sloganıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. 

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

Demokrasi ve seçmen haklarına dikkat çeken pankartlar taşıyan protestocular, Trump yönetiminin uygulamalarını eleştirdi. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri ve erken oy kullanmaları çağrısı yapıldı.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

''KRALLARA VE SAVAŞA HAYIR!''

Manhattan'ın yanı sıra Brooklyn, Queens ve Bronx'ta da protestolar düzenlendi. Protestoda vatandaşlara seçimlerle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Protestocular sık sık, "Krallara Hayır", "ICE Defol", "İran Savaşına Hayır" sloganları attı.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

PROTESTOLAR BİRÇOK ŞEHRE YAYILDI

Organizatörlerin ülke genelinde 3 binden fazla etkinlik planladığı protestolar, başkent Washington başta olmak üzere , Chicago, San Francisco ve Atlanta gibi büyük kentlere de yayıldı. Washington'da Lincoln Anıtı önünde toplanan göstericiler seçmen haklarının korunmasını talep ederken, Los Angeles'ta düzenlenen mitingin ardından yürüyüş gerçekleştirildi. Chicago ve San Francisco'daki eylemlerde ise seçim güvenliği ve demokratik haklar öne çıktı.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

TRUMP'IN SEÇİM POLİTİKALARINA TEPKİ

Gösterilerin odağında, Trump yönetiminin özellikle posta yoluyla oy kullanma ve seçmenlerin vatandaşlık durumlarının denetlenmesine yönelik girişimleri yer aldı. Protestocular, federal yönetimin seçim süreçlerine müdahalesinin demokratik hakları tehdit edebileceğini savundu. Trump yönetimi ise söz konusu uygulamaların seçim güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde geniş katılımlı gösterilerle gündeme gelen "Krallara Hayır" hareketi, seçimlere kısa süre kala protestoların odağını seçmen katılımına çevirdi. Organizatörler, eylemlerin herhangi bir siyasi partiyi desteklemek amacıyla düzenlenmediğini, hedeflerinin demokratik katılımı artırmak olduğunu açıkladı.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar

ABD'DE ARA SEÇİMLER 3 KASIM'DA

ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamının ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenileneceği ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. New York'ta ise erken oy kullanma süreci 24 Ekim'de başlayacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek. Seçimlere 17 gün kala yeniden sokaklara çıkan Trump karşıtı göstericiler, protestolarla dile getirdikleri tepkilerini bu kez sandığa taşımayı hedefliyor.

ABD'de sokaklar 'Krallara hayır' sloganlarıyla inledi! Ara seçim öncesi Trump karşıtı protestolar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi
Trump'tan ucuz benzin vaadi: İran sürecinin sonuna işaret etti
ETİKETLER
#Los Angeles
#donald trump
#new york
#Kongre Ara Seçimleri
#Washington Square Park
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.