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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:17

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Fransa'da öğrencilerin eylemlerine çiftçiler ve iklim aktivistleri de katıldı. Toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi ülkenin birçok noktasını savaş alanına çevirdi. Dükkanlar yağmalandı, arabalar, çöp kovaları ateşe verildi. Ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:17

'da öğrencilerin başlattığı eylemlere, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılan yürüyüş yerel saatle 14.00'te başladı. Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

MOLOTOFKOKTEYLİ VE TAŞLARLA SALDIRI

Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotofkokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

KOVALAR, DURAKLAR ATEŞE VERİLDİ

Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Paris'te büyük yürüyüşün düzenlendiği Cumhuriyet ile Clichy meydanları arasındaki güzergahta bulunan banka, sigorta şubeleri dahil farklı dükkanların cepheleri hasar gördü.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Paris'te farklı noktalarda eylemler gün boyu devam ederken, bir grup gösterici bu noktadaki eylem yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi​​​​​​'nde demir bariyerlerle barikat kurdu. Polis, söz konusu barikatları yıktı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Başkentte onlarca göstericiden oluşan bir grup ise Elysee Sarayı'na yaklaşmaya çalışırken, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

TARİHİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN

Limoges kentinde ise tarihi belediye binasında yangın çıktı. Kentteki eylemin sonlarına doğru maskeli bir grup, söz konusu binanın camlarını kırdı. İçeri giren grup, belediye binasını ateşe verdi.

Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

YAĞMALAMA

Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti. Kentte ünlü bir markanın şubesi yağmalandı ve turizm ofisi ateşe verildi.

Saint-Etienne kentinde bir mağazanın camlarını kırmaya çalışan siyah kıyafetli ve maskeli kişilere karşı polis biber gazı kullandı. Polisin kullandığı yoğun biber gazı nedeniyle sokaklarda gaz bulutu oluştu.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

EYLEMCİNİN ELİ KOPTU

Polis kaynakları, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin ağır yaralandığını ve elinin koptuğunu belirtti. Paris'te ve farklı kentlerdeki lüks markaların şubeleri dahil farklı mağazalar yağmalandı.

Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi! Fransa'da öğrencilerin eylemleri ülkeyi savaş alanına çevirdi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelindeki gösterilere 550 bin kişinin katıldığını bildirdi. Organizatörler ise bu sayıyı 800 bin olarak açıkladı.

MACRON: KAOS YAYICILARIN KARŞISINDA DURACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2111514740593746283

Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu.

Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.

ETİKETLER
#paris
#fransa
#Elysee Sarayı
#Laurent Nunez
#Champs-elysees
#Limoges
#Dünya
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