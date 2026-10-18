Fransa'da öğrencilerin başlattığı hayat ve eğitim pahalılığı protestolarına zamanla çiftçiler, iklim aktivisleri ve sarı yeleklilerden destek geldi. Eylemcilerin, protestoları bir süre sonra şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Yangın yerine dönen Fransa için ABD Başkanı Donald Trump'tan uyarı geldi.

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HABERİN ÖZETİ Fransa'da yaşananların ardından Trump'tan dikkat çeken uyarı: Sınırlarınızı kapatın! Fransa'da öğrencilerin başlattığı hayat ve eğitim pahalılığı protestoları zamanla diğer grupların desteğiyle şiddet ve yağma olaylarına dönüşürken, ABD Başkanı Donald Trump göçmenleri suçlayarak Fransa'ya sınırlarını kapatma uyarısında bulundu. Fransa'da protestolara çiftçiler, iklim aktivistleri ve sarı yelekliler destek verdi. Eylemler bir süre sonra şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayları göçle ilişkilendirerek "Fransa yanıyor" dedi. Trump, Fransız yönetimine seslenerek "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü sağlayın" uyarısında bulundu. Protestolar sırasında Paris başta olmak üzere bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı. Paris'te bir kişi hayatını kaybetti.

''Fransa yanıyor'' diyen Trump, ''Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük bir ülke olan Fransa'yı paramparça etti'' dedi.

''SINIRLARINI KAPATIN, KONTROLÜ SAĞLAYIN''

Fransa'daki olayları göç politikalarıyla ilişkilendiren Trump, açıklamasında Fransız yönetimine doğrudan seslendi. ABD Başkanı'na atfedilen mesaj, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü sağlayın" sözleriyle sona erdi.

Öte yandan Trump, daha önce de Fransa'daki öğrenci protestolarını kitlesel göçle ilişkilendirmiş ve ülkenin göç politikalarını eleştirmişti. Ancak protestoların göçmenlerden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmesini destekleyen somut bir kanıt sunmamıştı.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Fransa'da dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolar, ülke genelinde şiddet olayları ve polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarla gündeme geldi.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelindeki gösteriler sırasında bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı; Limoges kentindeki tarihi belediye binasında da büyük çaplı yangın çıktı.

Fransız medyasının güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Paris'teki Magenta Bulvarı'nda "kalp ve solunum durması sonucu" bir kişi hayatını kaybetti.