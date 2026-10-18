Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Fransa'da öğrenciler artan yaşam maliyetleri ve eğitim bütçesi nedeniyle sokaklara döküldü. Öğrencilerin protestolarına çiftçiler, iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı.

Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü ve ülkenin birçok yerine sıçrayan protestolar nedeniyle ülke savaş alanına döndü. Bazı eylemciler, dükkanları yağmalamaya ve yakmaya başladı. Polisle çatışmalar korkutucu bir boyut aldı.

FRANSA'DAN İLK ATEŞ BELÇİKA'YA SIÇRADI

Fransa'daki bu yangının diğer ülkelere sıçraması ise pek de uzun sürmedi. İlk olarak Belçika'daki gençler, eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı sokaklara indi. Gençlere bazı öğretmenler ve sendika üyeleri destek verdi. Binlerce kişi sloganlarla sokakları doldurdu.

Polisin defalarca engellediği yürüyüşler sırasında bazı göstericiler, şantiye bariyerlerini kullanarak topluca polise doğru ilerledi ve çeşitli cisimler attı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla göstericileri geri püskürttü.

ARNAVUTLUK'TA BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Belçika'nın ardından Arnavutluk ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolara sahne oldu. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü, Ekonomi Bakanlığı'nın kapısını ateşe vermeye çalıştı.

Polisin açıkladığı bilgilere göre Korça'da (Görice) bugün yaşanan protestolarda 2 kişi gözaltına alındı ve 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Avlonya'da polisle öğrenciler arasında çatışmalar yaşanırken, Leş şehrinde göstericiler bazı eşyaları ateşe verdi ve trafik levhaları ile güvenlik bariyerlerini söktü.

İTALYA PAHALILIĞA VE MELONİ'YE KARŞI İSYANDA

İtalya'da da hayat pahalılığına ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı farklı kentlerde protestolar düzenlendi. Özellikle Milano kentinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar, kent merkezindeki Duomo Meydanı ve etrafının savaş alanına dönmesine neden oldu.

Yüksek yaşam maliyetleri ve hükümeti protesto için Duomo Meydanı'nda toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan protestocularla, güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Bazı göstericiler taş, sis bombaları, havai fişek ve çöp kutularını attı, polis ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo yakınlarındaki San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri, copla müdahalede bulundu.

ARJANTİN'DE ÜNİVERSİTELİLER SOKAKLARDA

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ise Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin üniversitelere ayrılan bütçeyi azaltmasına yönelik tepkiler büyüdü. 15 Ekim'de başkent Buenos Aires'te binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı, Ulusal Kongre binası önünde toplandı.

Göstericiler, eğitim bütçesindeki kesintilere karşı çıkarak üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti. Protestocular, eğitim politikalarının yanı sıra ekonomik koşulları da eleştirdi.