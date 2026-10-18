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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:39

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Fransa'da öğrencilerin yaktığı ateş, dünyanın dört bir yanına sıçradı. Fransa'da eğitim politikaları ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar, Belçika, İtalya, Arnavutluk ve Arjantin'de de baş gösterdi. Dünyanın dört bir yanında halkın isyanı sokağa taştı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:39

'da öğrenciler artan yaşam maliyetleri ve eğitim bütçesi nedeniyle sokaklara döküldü. Öğrencilerin protestolarına çiftçiler, iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü ve ülkenin birçok yerine sıçrayan protestolar nedeniyle ülke savaş alanına döndü. Bazı eylemciler, dükkanları yağmalamaya ve yakmaya başladı. Polisle çatışmalar korkutucu bir boyut aldı. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

FRANSA'DAN İLK ATEŞ BELÇİKA'YA SIÇRADI

Fransa'daki bu yangının diğer ülkelere sıçraması ise pek de uzun sürmedi. İlk olarak 'daki gençler, eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı sokaklara indi. Gençlere bazı öğretmenler ve sendika üyeleri destek verdi. Binlerce kişi sloganlarla sokakları doldurdu. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Polisin defalarca engellediği yürüyüşler sırasında bazı göstericiler, şantiye bariyerlerini kullanarak topluca polise doğru ilerledi ve çeşitli cisimler attı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla göstericileri geri püskürttü.

ARNAVUTLUK'TA BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Belçika'nın ardından ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolara sahne oldu. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü, Ekonomi Bakanlığı'nın kapısını ateşe vermeye çalıştı. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Polisin açıkladığı bilgilere göre Korça'da (Görice) bugün yaşanan protestolarda 2 kişi gözaltına alındı ve 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Avlonya'da polisle öğrenciler arasında çatışmalar yaşanırken, Leş şehrinde göstericiler bazı eşyaları ateşe verdi ve trafik levhaları ile güvenlik bariyerlerini söktü. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

İTALYA PAHALILIĞA VE MELONİ'YE KARŞI İSYANDA

'da da hayat pahalılığına ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı farklı kentlerde protestolar düzenlendi. Özellikle Milano kentinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar, kent merkezindeki Duomo Meydanı ve etrafının savaş alanına dönmesine neden oldu.

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Yüksek yaşam maliyetleri ve hükümeti protesto için Duomo Meydanı'nda toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan protestocularla, güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Bazı göstericiler taş, sis bombaları, havai fişek ve çöp kutularını attı, polis ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo yakınlarındaki San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri, copla müdahalede bulundu.

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

ARJANTİN'DE ÜNİVERSİTELİLER SOKAKLARDA

Güney Amerika ülkesi 'de ise Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin üniversitelere ayrılan bütçeyi azaltmasına yönelik tepkiler büyüdü. 15 Ekim'de başkent Buenos Aires'te binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı, Ulusal Kongre binası önünde toplandı. 

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı

Göstericiler, eğitim bütçesindeki kesintilere karşı çıkarak üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti. Protestocular, eğitim politikalarının yanı sıra ekonomik koşulları da eleştirdi.

Fransa'daki ateş birçok ülkeye sıçradı: Halkın isyanı sokağa taştı
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ETİKETLER
#fransa
#İtalya
#Belçika
#Arjantin
#Arnavutluk
#Dünya
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