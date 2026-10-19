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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 01:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 01:39

Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'i eleştirdi: Savaşı bitirmek istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, barış müzakerelerine rağmen Rusya'daki dizel rafinelerini vuran Ukrayna'ya tepki gösterdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i sert sözlerle eleştiren Trump, "Dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veriyor. 2 yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi. Zelenskiy bu savaşı bitirmek istemiyor" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'i eleştirdi: Savaşı bitirmek istemiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 01:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 01:39

ABD Başkanı , TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ile arasında savaşta barış görüşmelerini yürütmeye devam ettiğini belirten Trump, Rusya'yı “aptalca bir şekilde” pazarlık masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi.

Trump, mevcut rehine görüşmeleri de dahil görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini öne sürerek barış belgesini “istediği herhangi bir zamanda imzalayabileceğini” savundu.

"RUSYA İRAN'A YARDIM ETMEDİ"

Rusya’nın İran’a yardım etmek için çok az şey yaptığını “hatta hiç yapmadığını” belirten Trump, “Ve ben bunu böyle tutmak istiyorum ve aptal insanlar araya girmedikçe de tutacağım.” ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'NIN DİZEL RAFİNELERİNİ VURMASINA TEPKİ

Trump, öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı ’i, ABD dahil dünya dizel pazarlarına ciddi zararlar verdiğini bilerek Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla eleştirdi.

Bu saldırılardan çiftçilerin ve diğer işletmelerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Trump, buna rağmen Rusya’nın düşük fiyattan yine de dünyaya milyonlarca varil dizel gönderdiğine dikkat çekti.

"ZELENSKIY SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

Trump, “Zelenskiy umursamıyor ve açıkçası, Avrupa'nın ve sahtekar Joe Biden'in geçmişte ona verdiği tüm paralara rağmen, bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiç istemedi. 2 yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi.” dedi.

Zelenskiy'nin ülkesinin perişan halde olduğunu, topraklarının büyük bir kısmının kaybedildiğini, erkek nüfusunun yaralı veya ölü durumda olduğunu belirten Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitmesini istediğini kaydetti.

ETİKETLER
#rusya
#donald trump
#ukrayna
#vladimir zelenskiy
#Truthsocial
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