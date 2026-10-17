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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:02

Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli görüşme yaptığı yönünde iddialar, ülkedeki bir haber sitesinde yayına verildikten sonra kaldırıldı. İddialarla ilgili Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği açıklama yaptı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:02

'nin Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı 'ın ziyareti sırasında "gizli görüşme gerçekleştirdiği"ne ilişkin bazı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli görüşme gerçekleştirdiği ve talimatlar verdiği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon olduğunu bildirdi.
Büyükelçilik, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı yayınlarda yer alan 'gizli görüşme' iddialarının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedeflediğini belirtti.
Açıklamada, Fidan'ın nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği kişiler arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı ifade edildi.
TBMM'ye yazıldığı iddia edilen mektubun bulunmadığı ve haberde geçen 'darbe planları' ile 'istihbarat operasyonları' gibi ifadelerin halkı kışkırtma amaçlı kasıtlı yalanlar olduğu vurgulandı.
İddiayı ortaya atan Qafqazinfo haber sitesi, söz konusu haberi daha sonra yayından kaldırdı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan "Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası" başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.

"2 ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİLMEK İSTENİYOR"

Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.

"AZERBAYCAN HALKINI TÜRKİYE'YE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Haberde yer alan "içişlerine müdahale planları", "istihbarat operasyonları", "darbe ve kaos planları" ve "etki ajanları yetiştirme" ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.

Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama

Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

HABER SİTESİ İDDİAYI ORTAYA ATTIĞI HABERİ YAYINDAN KALDIRDI

Qafqazinfo haber sitesinde, Fidan'ın Bakü ziyareti kapsamında Türk hayırseverler tarafından kurulan bir vakfı ziyaret ederek orada gizli görüşme gerçekleştirdiği ve birtakım talimatlar verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırılmıştı.

 


 

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#azerbaycan
#hakan fidan
#Bakü
#Qafqazinfo
#Gündem
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