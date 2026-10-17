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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:54

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerde terörle mücadele, silahlı grupların silahsızlandırılması, enerji ve Kalkınma Yolu projelerini ele aldıklarını açıkladı. Fidan ayrıca Türkiye’nin Irak’ta barış ve istikrar konusundaki desteğinin süreceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:54

Dışişleri Bakanı , (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği 'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad'ın yanı sıra Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile görüştü.

HABERİN ÖZETİ

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Bağdat'ta çeşitli ikili temaslarda bulunarak bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.
Türkiye, bir buçuk yıldır yürüttüğü İİT Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını devretti.
Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan Zeydi, Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Haşdi Şabi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde Kalkınma Yolu projesi, ekonomi, enerji, terörle mücadele ve güvenlik iş birliği gibi konular ele alındı.
Irak'taki bazı silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik adımlar ve güvenlik perspektifi değerlendirildi.
Bakan Fidan ayrıca Mısır ve İran dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki çatışmaları çözme çabalarını görüştü.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Fidan ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de bir araya geldi.

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren Fidan, şu açıklamalarda bulundu:

TÜRKİYE, İİT DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRETTİ

"Sabah erken saatlerden itibaren Mısır Dışişleri Bakanı meslektaşımızla bir görüşmemiz oldu. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı başladı. Biliyorsunuz, bir buçuk yıldır dönem başkanlığını olarak Bakanlar Konseyi'nde biz yapıyor idik. Bu toplantının başında yaptığımız konuşmayla dönem başkanlığını bırakıp Dışişleri Bakanlığı'na devrettik. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde de başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren çok mühim konular mercek altına alındı. Nitelikli bir şekilde tartışıldı.

Hem yapılan genel toplantı hem de ikili, üçlü görüşmeler, İslam dünyasının ortak sorunlarını gerçekten çözmeye yönelik tartışmalardı. Diğer taraftan tabii Bağdat'a gelmişken çok uzun zamandır hem dostumuz olan hem de beraber iş yaptığımız hükümet yetkilileriyle de bir araya gelmeden olmazdı.

"ZEYDİ'NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ TAŞIMADA CİDDİ BİR VİZYONU VAR"

Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye başladık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Hem de kendilerini tebrik ettik. Yeni görevlerine başladıktan sonra ilk defa yüz yüze geliyorduk. Daha önceden tanıdığımız bir devlet adamıydı. Daha önceki cumhurbaşkanlarının yanında görev yapmış bir şahsiyet Sayın Nizar.

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Ondan sonra Sayın Başbakan'la bir araya geldik. Sayın Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var. Bu vizyonun olumlu ve yapıcı etkisini Irak politikalarında da görüyoruz. Irak'taki sorunları tespit etmede ve bu tespit neticesinde pratik adımlar atmaya yönelik çok ciddi bir iradesi olduğunu biz açıkçası gördük.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin bu türden yapıcı politikalara desteğinin her zaman için yanında olduğunu, Türkiye-Irak ilişkilerinin bu türden yapıcı iradelerle gerçekten tarihte görülmemiş bir ufka taşınacağını, şu anda yakın tarihten kaynaklanan birçok yaranın, sıkıntının, açıkçası daha çok Irak toplumunun etkisi olan sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye'nin elinden gelen bütün yapıcı rolü oynayacağını konuştuk.

KALKINMA YOLU VE ENERJİ GÜNDEME GELDİ

Ekonomik konular, enerji konuları, özellikle bağlantı, sağlıkla ilgili Kalkınma Yolu meselesi, diğer taraftan güvenlik ve savunma iş birliği konuları, terörle mücadele meselesi, Sincar vesaire... Bütün bunların hepsini geniş geniş konuşma imkânımız oldu.

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Burada gerçekten Sayın Başbakan'ın hem Irak için hem bölge için hem Türkiye-Irak ilişkileri için vizyonu oldukça yapıcı. Biz bu konudan memnunuz. Buna olan desteklerimizi de ilettik. İnşallah kısa sürede bölgedeki sair sorunlar da diyalog yoluyla, barış yoluyla çözülür de hem Irak'ın içinden nefes aldığı ortam rahatlar, hem de bölge daha barışçıl bir atmosfere evrilir.

IRAK'TA SİLAHLI GRUPLARIN SİLAHSIZLANDIRILMASI ELE ALINDI

Daha sonra Dışişleri Bakanı'yla tabii ki bir araya geldik. Meslektaşımız Fuat Hüseyin'le. Onunla da genel siyasi durumları, bölge konularını görüştük. Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Salim Falih Beyat'la bir araya geldik. Kendisiyle MİT yıllarından itibaren çok uzun süredir devam eden ilişkimiz var.

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Özellikle Haşdi Şabi'nin şu anda içinde bulunduğu durum, bölgesel durumlar, Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, gelinen nokta gibi Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi birçok konuyu değerlendirme imkânımız oldu."

Hakan Fidan'dan Bağdat'ta kritik görüşmeler: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Bakan Fidan, Bağdat'taki ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mısırlı ve İranlı mevkidaşlarıyla olan görüşmeleri hakkında da bilgi verdi.

Paylaşımında "Bölgede devam eden çatışmaları çözmeye yönelik çabaların geldiği noktayı değerlendirdik." ifadelerini kullanan Fidan, "Türkiye olarak, İslam dünyasında dayanışmayı artırmaya, mazlumların haklarını savunmaya ve bölgemizin huzur ve refahı için yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." cümlesini sarf etti.

https://x.com/HakanFidan/status/2111497244759273796

 

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#Türkiye
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