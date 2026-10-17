MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nün 35’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda son günlerde Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde soğukluk olduğu iddialarını sona erdiren ifadelere yer verdi.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli: Azerbaycan ile Türkiye ayrılmaz bir bütündür Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak kader birlikteliğini vurguladı. Bahçeli, 18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran Azerbaycan'ın 'Müstəqilliyin Bərpası Günü'nü kutladı. Azerbaycan'ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nün, esareti kabullenmeyip boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesi olduğunu belirtti. Karabağ Zaferi'nin millî müstakilliğe yeni bir anlam ve güç kazandırdığını ifade etti. "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" ve "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözleriyle iki ülke arasındaki duygusal bağı vurguladı. Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs gerdiğini belirtti.

"Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür." ifadelerini kullanan Bahçeli, iki ülkenin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla tüm zorluklara karşı ortak bir duruş sergilediğini belirtti.

"KARABAĞ ZAFERİ MİLLİ MÜSTAKİLLİĞİNE YENİ BİR ANLAM KAZANDIRDI"

Devlet Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü” bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI İLE BÜTÜN ZORLUKLARA ORTAK DURUŞ SERGİLENDİ"

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” ifadesi dost ve kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık düşüncesinin özüdür. “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır. Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan “Tek millet, iki devlet” anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü” tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.