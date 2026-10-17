İBB davasında 7 tutuklu sanık tahliye edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında 101. duruşmada ara karar açıklandı.
Duruşmada davayla ilgili açıklanan mütalaada savcı, tutuklu sanıklardan Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.
Tutuksuz sanıkların ise imza ve ev hapsi kararları kaldırıldı. Bazı tutuksuz sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.
Kararların ardından 2 Kasım'a ertelenen davada 46 tutuklu sanık kaldı.
Davada "örgüt lideri" olarak yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 gün süren savunmasını tamamladı. İmamoğlu hakkındaki iddiaları bir kez daha reddetti.