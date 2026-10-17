Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında 101. duruşmada ara karar açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB davasında 7 tutuklu sanık tahliye edildi Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren İBB davasının 101. duruşmasında ara karar açıklanarak 7 sanığın tahliyesine karar verildi ve dava 2 Kasım'a ertelendi. Mahkeme heyeti; Tolga Kılıç, Fatih Temür, Melih Geçek, Aytekin Karaaslan, Adem Başer, Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıkların imza ve ev hapsi kararları kaldırılırken, bazılarının yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor. Tahliyelerin ardından davada 46 tutuklu sanık kaldı. Davada "örgüt lideri" olarak yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün süren savunmasını tamamlayarak hakkındaki iddiaları reddetti. Dava 2 Kasım'a ertelendi.

Duruşmada davayla ilgili açıklanan mütalaada savcı, tutuklu sanıklardan Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.

7 KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.

DAVA 2 KASIM'A ERTELENDİ

Tutuksuz sanıkların ise imza ve ev hapsi kararları kaldırıldı. Bazı tutuksuz sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.

Kararların ardından 2 Kasım'a ertelenen davada 46 tutuklu sanık kaldı.

İMAMOĞLU SAVUNMASINI TAMAMLADI

Davada "örgüt lideri" olarak yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 gün süren savunmasını tamamladı. İmamoğlu hakkındaki iddiaları bir kez daha reddetti.