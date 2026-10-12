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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:10

Ekrem İmamoğlu davasından bir itiraf daha: Sahte faturadan gelen paralar bavullarla taşındı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasından peş peşe itiraflar geliyor. Tutuksuz sanık iş insanı Ahmet Çiçek savunmasında Reklamcı tutuklu sanık Murat Kapki ile olan para alışverişini anlattı. Sahte faturadan elde edilerek bavullarla taşınan paralar duruşmada anlatıldı.

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Editor
 Murat Makas
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Ekrem İmamoğlu davasından bir itiraf daha: Sahte faturadan gelen paralar bavullarla taşındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:10

' Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 32. gününde tutuksuz sanık iş insanı Ahmet Çiçek savunma yaptı. Duruşmada sahte faturadan elde edilerek bavullarla taşınan paralar anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu davasından bir itiraf daha: Sahte faturadan gelen paralar bavullarla taşındı

NAKİT OLARAK OFİSTE TOPLANIRDI

Çiçek, Dev Organizasyon isimli firmanın sahibi olduğunu ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verip tahliye edildiğini söyleyerek " (reklamcı tutuklu sanık) ile tanışıklığım aynı kuaförü kullanmam nedeniyle başladı.

Ekrem İmamoğlu davasından bir itiraf daha: Sahte faturadan gelen paralar bavullarla taşındı

Birkaç ticari görüşme yaptıktan sonra samimiyetimiz ilerledi. Murat Kapki’nin ofisinde bir gün görüşme halindeyken, bazı şirketlerden para çıkarması gerektiğini, bunun için de fatura ihtiyacı olduğunu bahsetti. Ben de dostluğumuz ve yapmış olduğum ticareti bozmamak adına, yüzde 6 komisyon karşılığı kabul ettim. Fatura paralarının hangi gün çekileceğini Murat Kapki’nin yanında çalışan Sinan Sepetçi organize etmekteydi ve aynı zamanda mali müşavirdi. Hangi şirkete ne kadar fatura kesileceği ve hangi şirketten ne kadar para çıkacağı, hangi bankadan para çekileceği konularının tamamına o yetkili kılınmıştı. Şirketlerden para çıkarma sistemi 2024 yılına kadar devam etti. Şirketten benim aracılığımla paralar dışarı çıkar, sonrasında nakit olarak Murat Kapki’nin ofisinde toplanırdı. Bu ofiste toplanan paralar bir defa benim yanımda iki bavul içinde Berat Kapki vasıtasıyla gitmesi gereken yere ulaştırıldı" dedi.

Ekrem İmamoğlu davasından bir itiraf daha: Sahte faturadan gelen paralar bavullarla taşındı

SANIĞA OPERASYONDAN ÖNCE "KONUŞMALARI TEMİZLE" UYARISI YAPILMIŞ

Sanık Çiçek savunmasının devamında, 19 Mart operasyonundan aylar önce Murat Kapki’nin kendisini arayarak tüm konuşmaları silmesini istediğini, hatta telefon değiştirmesini söylediğini duruşmada anlattı. Çiçek "Ben ‘neden?’ diye sorduğumda ‘bir şeyler olabilir, tüm konuşmalarımızı temizle’ diye belirtti. Murat Kapki'nin zorlama ve baskılarına rağmen hiçbir konuşma kaydını telefonumdan silmedim. Murat Kapki bana bir gün yüzde 6 komisyon ödememi son model marka telefon ile yaptı. Cezaevi sürecinde, CHP delegelerine cep telefonu dağıtıldığının belirttiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

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#ekrem imamoğlu
#murat kapki
#Ahmet Çiçek
#Sinan Sepetçi
#Berat Kapki
#Gündem
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