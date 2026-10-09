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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:36

Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasası' Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Fatih Atik iltica başvurusunu duyurdu

İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında baş şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak bilinen firari sanık Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gülibrahimoğlu'nun iltica başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasası' Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Fatih Atik iltica başvurusunu duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:36

Çıkar Amaçlı Suç örgütü Davası'nın firari sanığı durumundaki iş insanı 'da yakalandı. 

HABERİN ÖZETİ

Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasası' Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Fatih Atik iltica başvurusunu duyurdu

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın firari sanığı iş insanı Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iade edilmemek için iltica başvurusunda bulundu.
Cebeci Hafriyat Sahası'ndan 120 milyar lira olmak üzere toplamda 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan Gülibrahimoğlu için Türkiye tarafından iade işlemleri başlatıldı.
Gülibrahimoğlu hakkında suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yakalama kararı bulunuyordu.
Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiğini iddia etmişti.
Murat Gülibrahimoğlu'nun 2025 yılının mart ayında Londra'ya kaçtığı belirlenmişti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası’ndan olmak üzere toplamda 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan Gülibrahimoğlu için iade işlemleri başlarken önemli bir gelişme Ankara Temsilcisi tarafından duyuruldu.

YUNANİSTAN'A İLTİCA BAŞVURUSU YAPTI

Atik, Murat Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemek için iltica başvurusu yaptığı bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasası' Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Fatih Atik iltica başvurusunu duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeyi duyuran Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Gülibrahimoğlu, ‘Yunanistan’a iltica başvurusunda’ bulundu.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nın firari ismi Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı.

Ancak adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Gülibrahimoğlu, Türkiye’ye iade edilme-mek için iltica başvurusunda bulundu.

Yunan makamları 15 Temmuz sonrası  iltica başvurusu yapan Fetöcüleri iade etmemişti.

Türkiye iade talebinde bulundu ancak İmamoğlu’nun kasası olduğu söylenen firari Gülibrahimoğlu’nun iade kararı Yunanistan makamlarının tutumuna bağlı.. 

Türk yargısından kaçıp jet hızıyla Yunanistan’a sığınmak.."

https://x.com/atikfatih1/status/2108602866717880754?s=48&t=hL3aecfpCxbnwpdGCxuTLQ

HAFRİYAT SAHASINDA KAÇAK DÖKÜMLE VURGUN İDDİASI

Murat Gülibrahimoğlu hakkında Cebeci Hafriyat Sahası'na kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar liralık vurgun yaptığı iddiası söz konusu.

Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasası' Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Fatih Atik iltica başvurusunu duyurdu

Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği iddiasında bulunmuştu.

LONDRA'YA KAÇMIŞTI

Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat Gülibrahimoğlu'nun 2025 yılının mart ayında Londra'ya kaçtığı belirlenmişti.

 

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#yunanistan
#tgrt haber
#fatih atik
#Murat Gülibrahimoğlu
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