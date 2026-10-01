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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:39

Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş şüpheli olduğu "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi. İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarken söyledikleri dikkat çekti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:39

33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 91. duruşmada, aranın ardından aylık tutukluluk incelemesi ile ilgili kararını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı Pazartesi gününe erteledi.
Mahkeme, Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Ceyhun Avşar ve Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.
Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.
Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, iki hafta sonra celseyi kapatmayı planladıklarını belirtti.
Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken "Bizi yalnız millet yargılayacak" dedi.
Birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edildiği davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İki hafta sonra celseyi kapatmayı planlıyoruz. Tekrar değerlendirme yapacağız. Pazartesi savunmalara devam edeceğiz." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN "BİZİ YALNIZ MİLLET YARGILAYACAK" SÖZLERİ

Tutuklu sanık , salondan çıkartılırken, "Bizi yalnız millet yargılayacak, unutmayın. Bizi yalnız millet yargılayacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı

Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Öte yandan, duruşmalarda toplam 290 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

 

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#İstanbul
#Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
#Sinan Sepetçi
#Hasan Tahsin Sönmez
#Gündem
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