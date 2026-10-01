İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 91. duruşmada, aranın ardından aylık tutukluluk incelemesi ile ilgili kararını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Ekrem İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye çıktı! İmamoğlu 2 kez o cümleyi tekrarladı İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme, Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Ceyhun Avşar ve Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi. Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, iki hafta sonra celseyi kapatmayı planladıklarını belirtti. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken "Bizi yalnız millet yargılayacak" dedi. Birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edildiği davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İki hafta sonra celseyi kapatmayı planlıyoruz. Tekrar değerlendirme yapacağız. Pazartesi savunmalara devam edeceğiz." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN "BİZİ YALNIZ MİLLET YARGILAYACAK" SÖZLERİ

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken, "Bizi yalnız millet yargılayacak, unutmayın. Bizi yalnız millet yargılayacak." dedi.

Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Öte yandan, duruşmalarda toplam 290 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.