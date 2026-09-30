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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:02

İmamoğlu suç örgütü davasında 26. gün: "Kültür AŞ'den ödemeleri alabilmek için Murat Ongun'un eşinin faturalarını ödedik"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 26. gününde savunma yapan tutuksuz sanıklar Eray Demir ve Mustafa Değercan çarpıcı iddialarda bulundu. Sanıklar, Kültür AŞ'den hakedişlerini tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait şirketten gönderilen faturaları ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İmamoğlu suç örgütü davasında 26. gün:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:02

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 26'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Eray Demir savunma yaptı.

TUTUKSUZ SANIK ALACAKLARI İÇİN KENDİSİNDEN TALEP EDİLEN ÖDEMEYİ ANLATTI

Reklam firması sahibi olan Demir, savunmasında şirketinin Kültür AŞ'den ihale üzerine iş aldığını ancak ödemeleri ya alamadığını ya da zamanında alamadığını belirtti. Demir, "Ödemelerim için Kültür AŞ finans tarafına ısrarcı olmaya başladığımda aranacağım söylendi. 2024 yaz sonuna doğru telefonla aranarak tarafıma fatura ileteceklerini ve bu faturanın ödenmesi gerektiği söylendi. Ne faturası dediğimde ise Emrah Bağdatlı'nın (firari sanık) yönlendirdiği söylendi. Arayan numarayı kaydetmediğim için sizlere beyan edemem ancak isminin Çiğdem olduğu hatırımda. Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığım yoktur ama sektörde bu işlerin onun liderliğinde olduğu herkesin bildiği bir gerçekliktir" dedi.

SANIK, MURAT ONGUN'UN EŞİNİN FİRMASINA YAPILAN ÖDEMELERDEN SONRA ALACAKLARINI TAHSİL ETTİĞİNİ ANLATTI

Demir savunmasının devamında, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından gelen 60 bin TL faturayı ödediğini söyleyerek, "Kısa bir süre sonra şirketime Kültür AŞ tarafından yaptığım işin karşılığı olarak üç ayrı tarihte ödeme geldi. Bu yüzden baktım ödeme yapılıyor, ben de ikinci fatura olan 45 bin 288 Türk liralık olan bedeli de ödedim ve şirketime ödeme geldi. Ben bu şirketin sahibini ne tanırım ne de bu firmadan bir ürün sipariş ettim. Aksini iddia eden varsa, bana gönderilen ürün varsa çıksın belgesiyle de ispatlasın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu suç örgütü davasında 26. gün: "Kültür AŞ'den ödemeleri alabilmek için Murat Ongun'un eşinin faturalarını ödedik"

"ÖDEME KONUSUNDA DİRETTİ, KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Tutuksuz sanık reklamcı Mustafa Değercan ise, Kültür AŞ'den aldığı ihaleleri teslim ettikten sonra ödemelerini vaat edilen tarihlerde alamadığını söyledi. Değercan, "Şirketimin doğal olarak alt tedarikçi ödemeleri olduğundan dolayı sıkıntı yaşamaya başladım. Daha sonra hak edişlerimi almak için sık sık Kültür A.Ş. ile irtibat kurdum. Bana piyasadan İBB ile ilgili her alacak verecek konusunun Emrah Bağdatlı'dan geçtiğini söylediler. Sonra beni BYZAG'in (Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait firma) muhasebecisi olduğunu söyleyen Eyüp aradı. Emrah Bağdatlı'nın yönlendirdiğini, bu faturaları keseceklerini söylediler. Ben de sebebini sorduğumda ‘Emrah Bey böyle istedi' diyerek başka bir açıklama yapmadı. Bana kesilen rakamlar alacağımın yanında küçük rakamlardı. Hem alacağımı hem de işimi riske atmak istemedim. Ben bu faturayı hemen ödemedim, bekledim. Bekleme aşamasındayken yine BYZAG'ın muhasebecisi olduğunu söyleyen kişi beni arayıp ödeme konusunda diretti, ben de kabul etmek zorunda kaldım. Ödeme günü ve saatinin organizasyonunu BYZAG'in muhasebecisi olan Eyüp Bey ile yapıp ilk ödemeyi 65 bin TL olarak 27 Eylül tarihinde gerçekleştirdim. Diğer faturayı da eylülün sonuna doğru ilettiler. Onun ödemesini de ekim ortasında yaptığımı hatırlıyorum. Bu yaptığım ödemeler karşılığı olarak hiçbir mal teslimi kesinlikle almadım. Bu ödemelerim karşılığında parça parça aldığım ödemeler hızlanmaya başladı" şeklinde konuştu.

Bu eylem nedeniyle rüşvet suçundan yargılandığını söyleyen sanık Değercan, "Kimseyle bir rüşvet anlaşması yapmadım. Bu ödemeler karşılığında bir menfaat temin etmedim. Bana bu eylem kapsamında parasını ödediğim bileklikler de gönderilmedi, bana teslimi sağlanmadı. Bu süreçte maddi manevi olarak zorlandım" dedi.

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#ekrem imamoğlu
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#Emrah Bağdatlı
#Eray Demir
#Kültür Aş
#Marmara Ceza İnfaz Kurumu
#Gündem
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