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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:33

Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

İBB rüşvet ve yolsuzluk davasında baş şüpheli olarak tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, duruşmadaki savunması sırasında yargı mensuplarını hedef alan ifadeler sarf etti. İmamoğlu'nun hakkında ‘kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:33

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 35. gününde iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 35. gününde tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nun eşi, babası ve oğlu katıldı.
İmamoğlu, kendi dönemlerinde iştiraklerin 82 kez Sayıştay denetimi gördüğünü, toplamda 147 kez denetim yapıldığını ve kamu zararının tespit edilemediğini ifade etti.
Cebeci Maden Sahası’na yapılan kaçak hafriyat dökümleriyle ilgili suçlamaları reddeden İmamoğlu, maden ruhsatı ve döküm izninin İBB tarafından verilmediğini söyledi.
İmamoğlu, rüşvet ve irtikap iddialarına karşı kimin cebine para girdiğinin ve hangi hesaba gittiğinin bulunmadığını savundu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, savunmasında yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle İmamoğlu hakkında 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

EŞİ, OĞLU, BABASI VE ÖZGÜR ÖZEL DE DURUŞMAYA KATILDI 

33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada Yeni Parti Genel Başkanı , Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

"DÖNEMİMİZDE 82 SAYIŞTAY DENETİMİ GÖRDÜK"

Ekrem İmamoğlu savunmasında "Bir önceki 5 yılda 5 kez denetimi gören iştirakler bizim dönemimizde 82 kez Sayıştay görmüştür. Daha önce savcılık soruşturmaları sıfırken, bu 5 yıl içerisinde 26 kez savcılık soruşturması yaşanmıştır. Totalde 147 kez tüm kurum denetlendi, teftiş edildi. Bundan da hiç şikayet etmedik. Öf demedik. Bir tek yerde bizim şikayetimizi bulamazsınız" dedi. İmamoğlu bu denetimlerde kamu zararının tespit edilemediğini de savundu.

"CEBECİ MADEN SAHASI İÇİN RUHSATI İBB VERMEDİ" SAVUNMASI

İmamoğlu savunmasının devamında ortada bir suç örgütü olmadığını söyleyerek, Cebeci Maden Sahası’na yapılan kaçak hafriyat dökümleri hakkında konuştu. Sanık İmamoğlu, maden ruhsatı izninin ve döküm izninin İBB tarafından verilmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

"KİMİN CEBİNE PARA GİRDİ?" DİYE SORDU

İmamoğlu savunmasında 155 eylemin 69'unun rüşvet ve irtikap suçundan oluştuğunu belirterek, "Rüşvet dediler, peki kimin cebine para girdi, kim zenginleşti? Yok. Hangi para, hangi hesaba gitti? Yok. Kreş var, okul var, cami var, yurt var, spor tesisi var, otopark var, cemevi var, kamu binası var, restore edilen tarihi yapılar var, parklar var, eski tarihi yapılar var. Hepsi İstanbul halkına kalır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duruşmada yargı mensuplarını hedef aldı! İfadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

YARGI MENSUPLARINA İFADELERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun savunmasında kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, ‘kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Duruşma Ekrem İmamoğlu’nun savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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#ekrem imamoğlu
#İstanbul
#Dilek İmamoğlu
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