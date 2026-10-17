Türkiye, enerjide bağımsızlık hedefleri doğrultusunda tarihi bir adıma daha imza atıyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla bugün Zonguldak Filyos’tan Mavi Vatan’daki görev yerine uğurlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu 'Osman Gazi' Karadeniz görevine başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi" göreve başlıyor. "Osman Gazi" platformu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Zonguldak Filyos'tan Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlanıyor. Platform, açık denizde işlediği gazı kullanıma hazır şekilde doğrudan ulusal şebekeye aktaracak. Filyos'ta yaklaşık 7 bin personelin görev aldığı platformda, 21 tesisten 11'i yeniden inşa edildi, 10 tesis modifiye edilerek entegre edildi. "Osman Gazi" platformu, 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği ve 29,5 metre derinliği ile dikkat çekiyor. Platform, 140 kişilik personeliyle 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapacak ve Türkiye'nin ekonomisine yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Bu yıl sonuna kadar platformdan ilk gazın yakılması ve 2027 yılının başında tam kapasite üretime geçilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesaj gönderdiği törenle yola çıkan platform, açık denizde adeta yüzen bir fabrika gibi hizmet vererek işlediği gazı kullanıma hazır şekilde doğrudan ulusal şebekeye aktaracak.

FİLYOS'TA ADETA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk olarak Temmuz 2024’te duyurulan ve 27 Mayıs 2025’te ismi "Osman Gazi" olarak belirlenen dev platform, 29 Mayıs 2025'te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos’a uğurlanmıştı. Filyos’taki akreditasyon, sertifikasyon ve modifikasyon süreçlerinde yaklaşık 7 bin personel görev aldı.

Sakarya Gaz Sahası'nın teknik gereksinimlerine uygun hale getirilen platform üzerinde adeta devasa bir mühendislik çalışması yürütüldü:

Yeniden Üretim ve Entegrasyon: Üstyapısındaki 21 tesisten 11’i (7’si yerli, 4’ü yurt dışı üretimi) tamamen yeniden inşa edildi, 10 tesis ise modifiye edilerek platforma entegre edildi.

Üstyapısındaki 21 tesisten 11’i (7’si yerli, 4’ü yurt dışı üretimi) tamamen yeniden inşa edildi, 10 tesis ise modifiye edilerek platforma entegre edildi. Devasa Altyapı: Çalışmalar sırasında toplam 642 kilometre elektrik kablosu çekildi ve 30 kilometre borulama yapıldı.

Çalışmalar sırasında toplam 642 kilometre elektrik kablosu çekildi ve 30 kilometre borulama yapıldı. Alev Kulesi Montajı: 2026 yılının Ağustos ayında, olası acil durumlarda hidrokarbon gazlarının güvenli tahliyesini sağlayacak 96 metre yüksekliğinde, 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma başarıyla monte edildi.

Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğündeki platform; 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği ve 29,5 metre derinliği ile dikkat çekiyor.

EKONOMİYE YILLIK 3,5 MİLYAR DOLAR KATKI

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta 140 kişilik personeliyle 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapacak olan Osman Gazi, Türkiye'nin enerji dengelerini değiştirecek kritik bir role sahip:

Gösterge Mevcut Durum Osman Gazi Sonrası Günlük Üretim Kapasitesi 9,5 Milyon 20 Milyon Beslenen Hane Sayısı 4 Milyon Hane 8 Milyon Hane Günlük Üretim Değeri - 10 Milyon Dolar Ekonomiye Yıllık Katkı - ~3,5 Milyar Dolar

İLK GAZ BU YIL YAKILACAK, ÜRETİM 2027 BAŞINDA

Görev yerine ulaşmasının ardından kurulum süreçleri tamamlanacak olan Osman Gazi platformunda, bu yıl sonuna kadar Alev Kulesi'nden ilk gaz yakılacak. Gerekli testlerin ardından 2027 yılının başında tam kapasite üretime geçilmesi planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen dev projenin ikinci fazı da başarıyla tamamlanmış olacak.