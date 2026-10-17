Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu 'Osman Gazi' Karadeniz görevine başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

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İstanbul
Türkiye, enerjide bağımsızlık hedefleri doğrultusunda tarihi bir adıma daha imza atıyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla bugün Zonguldak Filyos’tan Mavi Vatan’daki görev yerine uğurlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesaj gönderdiği törenle yola çıkan platform, açık denizde adeta yüzen bir fabrika gibi hizmet vererek işlediği gazı kullanıma hazır şekilde doğrudan ulusal şebekeye aktaracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk olarak Temmuz 2024’te duyurulan ve 27 Mayıs 2025’te ismi "Osman Gazi" olarak belirlenen dev platform, 29 Mayıs 2025'te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos’a uğurlanmıştı. Filyos’taki akreditasyon, sertifikasyon ve modifikasyon süreçlerinde yaklaşık 7 bin personel görev aldı.
Sakarya Gaz Sahası'nın teknik gereksinimlerine uygun hale getirilen platform üzerinde adeta devasa bir mühendislik çalışması yürütüldü:
Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğündeki platform; 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği ve 29,5 metre derinliği ile dikkat çekiyor.
Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta 140 kişilik personeliyle 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapacak olan Osman Gazi, Türkiye'nin enerji dengelerini değiştirecek kritik bir role sahip:
|Gösterge
|Mevcut Durum
|Osman Gazi Sonrası
|Günlük Üretim Kapasitesi
|9,5 Milyon
|20 Milyon
|Beslenen Hane Sayısı
|4 Milyon Hane
|8 Milyon Hane
|Günlük Üretim Değeri
|-
|10 Milyon Dolar
|Ekonomiye Yıllık Katkı
|-
|~3,5 Milyar Dolar
Görev yerine ulaşmasının ardından kurulum süreçleri tamamlanacak olan Osman Gazi platformunda, bu yıl sonuna kadar Alev Kulesi'nden ilk gaz yakılacak. Gerekli testlerin ardından 2027 yılının başında tam kapasite üretime geçilmesi planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen dev projenin ikinci fazı da başarıyla tamamlanmış olacak.