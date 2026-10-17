Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altında 257 dolarlık sürpriz! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik mesaj

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:23
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
islam memiş altın

Altın ne kadar olacak? Tüm yatırımcıların merak ettiği, sarı metalde dalgalı seyir devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, kendi sosyal medya kanalında yaptığı yorumda küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek enflasyon, savaş riski ve enerji fiyatlarının yatırım araçları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

2
Memiş, altın ve gümüşteki son fiyatlamalar

ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüşteki son fiyatlamaları değerlendirdi. Dolar/TL kurunun 50 lira seviyesini test edebileceğini öngören Memiş, yıl sonu için 52 lira tahminini koruduğunu ifade etti.

 

3
ABD enflasyonu piyasaları hareketlendirdi

ABD ENFLASYONU PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Geride kalan haftada ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının piyasaların gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirten İslam Memiş, haftayı çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası olmak üzere ikiye ayırdıklarını söyledi.

4
piyasalarda sert hareketler

Çarşamba günü açıklanan verilerin ardından piyasalarda sert hareketler yaşandığını kaydeden Memiş, ABD’de yüzde 3,6 olarak beklenen enflasyonun yüzde 3,7 olarak açıklandığını hatırlattı.
 

5
Enflasyonda gerilemenin sağlanamadığı

Enflasyonda gerilemenin sağlanamadığına dikkat çeken Memiş, yıllık bazda kalıcı enflasyon riskine karşı daha önce yaptıkları uyarıları yineledi.
 

6
ABD tahvil faizleri

ABD tahvil faizlerinin yüzde 5,28 seviyesine kadar yükselerek 19 yılın zirvesine ulaştığını, doların da uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu koruduğunu belirten Memiş, buna karşın piyasalardaki en önemli riskin savaş olduğunu vurguladı.

7
petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması

Savaşın beraberinde getirdiği belirsizliklerin, enerji krizinin ve petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların bu gelişmelere göre tedbir alması ve özellikle 2027 yılı itibarıyla yaşanabilecek değişim sürecine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
 

8
Dolar karşısındaki varlıklarda yeniden yükseliş başladı

DOLAR KARŞISINDAKİ VARLIKLARDA YENİDEN YÜKSELİŞ BAŞLADI

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından çarşamba günü saat 15.30'dan itibaren dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler yaşandığını belirten Memiş, perşembe günü itibarıyla yükselişlerin yeniden başladığını ifade etti. Haftanın son işlem gününde de dolar karşısındaki varlıklarda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini kaydetti.
 

9
Amerikan tahvil faizleri

Memiş'in değerlendirmesine göre Amerikan tahvil faizleri ve dolar endeksinde düşüşler görülürken petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı. Altın, gümüş, Bitcoin ve euro gibi yatırım araçlarında ise yükseliş yönlü hareketler öne çıktı.
 

10
Dolar/TL'de 50 lira beklentisi

DOLAR/TL'DE 50 LİRA BEKLENTİSİ

Dolar/TL kurunun 49 lira 52 kuruş seviyesinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, kurda 50 lira seviyesini hedef alan yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyledi.
 

11
Dolar/TL'nin ay sonuna kadar 50 lira seviyesi

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Dolar/TL'nin ay sonuna kadar 50 lira seviyesini test etme ihtimalini güçlü gördüğünü ifade eden Memiş, yıl sonuna ilişkin 52 lira tahmininin de geçerliliğini koruduğunu dile getirdi.
 

12
EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Euro/dolar paritesinde önceki günlerde sert düşüşler yaşandığını ve paritenin 1,11 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, haftanın yükselişle tamamlandığını belirtti. Paritenin 1,1257 seviyesinde bulunduğunu kaydeden Memiş, euro/dolar paritesindeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
 

13
İSLAM MEMİŞ'TEN ONS ALTIN İÇİN 4.230 DOLAR UYARISI

İSLAM MEMİŞ'TEN ONS ALTIN İÇİN 4.230 DOLAR UYARISI

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.171 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, ABD enflasyon verisinin ardından fiyatın 4.080 dolara kadar sert şekilde gerilediğini hatırlattı. 

14
ONS ALTIN

Ardından fiyatlamaların yeniden değiştiğini belirten Memiş, ons altının gün içerisinde 4.192 dolar seviyesine kadar yükseldiğini söyledi.
 

15
Ons altında takip ettiği direnç seviyeleri

Ons altında takip ettiği direnç seviyelerini de açıklayan Memiş, 4.230 doların kritik eşik olduğunu belirtti. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.280 ve 4.300 dolar seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini ifade etti.
 

16
Altında yaşanan düşüşler

Altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini dile getiren Memiş, yıllık bazda altını bir alım yılı olarak değerlendirdiğini söyledi. Bu nedenle yıl sonuna kadar fiyattan ziyade miktara odaklanılması gerektiğini savunan Memiş, kendisinin de altın biriktirmeyi sürdürdüğünü belirtti.
 

17
Gram altın 6.600-6.700 lira aralığında izlenecek

GRAM ALTIN 6.600-6.700 LİRA ARALIĞINDA İZLENECEK

Ons altında yaşanan sert hareketlerin gram altın fiyatına da yansıdığını belirten Memiş, gram altının gün içerisinde 6.657 liraya kadar yükseldiğini, hafta başında ise 6.580 liraya kadar gerilediğini ifade etti.
 

18
gram altının TL fiyatı

Özellikle çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından ons altında görülen sert düşüşün gram altının TL fiyatı üzerinde de etkili olduğunu kaydeden Memiş, gram altının 6.580 liraya kadar gerilediğini hatırlattı.
 

19
Altında işçilik farkı eksi 257 dolara geriledi

ALTINDA İŞÇİLİK FARKI EKSİ 257 DOLARA GERİLEDİ

İslam Memiş, altın piyasasındaki işçilik farklarına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Önceki haftalarda 350-400 dolar civarında ekstra işçilik farkları görüldüğünü belirten Memiş, bu haftada ise eksi 257 dolar seviyesinde işçilik farklarıyla karşılaşıldığını söyledi.
 

20
altına yönelik talebin zayıfladığı

Bu durumun altına yönelik talebin zayıfladığını ve piyasada satışların arttığını gösterdiğini ifade eden Memiş, işçilik farklarının piyasanın mevcut durumunu anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.
 

21
Mart ayında artı 12 bin 500 dolar işçilik farkına sahip altın

Mart ayında artı 12 bin 500 dolar işçilik farkına sahip altınların bulunduğunu hatırlatan Memiş, o dönemde Türkiye'nin dünyanın en pahalı altın piyasası konumunda olduğunu belirtti. Yurt dışından gelen bir yatırımcının Türkiye'den 1 kilogram külçe altın alabilmek için altının bedeline ek olarak 12 bin 500 dolar işçilik ücreti ödediğini söyleyen Memiş, o dönemde yatırımcılara piyasadan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğunu anımsattı.
 

22
eksi 257 dolar işçilik farkıyla Türkiye'de altın daha ucuz

Mevcut durumda ise tablonun tersine döndüğünü belirten Memiş, eksi 257 dolar işçilik farkıyla Türkiye'de altının daha ucuza alınabildiğini ve ülkenin dünyanın en ucuz altın piyasası haline geldiğini ifade etti.
 

23
Gram gümüş 92 liraya kadar geriledi

GRAM GÜMÜŞ 92 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Gram gümüş fiyatındaki gerilemeye de dikkat çeken Memiş, gram gümüşün 188 liradan 92 liraya kadar düştüğünü belirtti. Gram altının ise 8.157 lira seviyesinden 6.627 liraya kadar gerilediğini söyledi.
 

24
Gümüşün mevcut fiyatlamalar

Gümüşün mevcut fiyatlamalar ve altın-gümüş rasyosu açısından ucuz göründüğünü ifade eden Memiş, gümüşün ons fiyatında 65 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğini açıkladı.

 

25
Gram gümüşte

Gram gümüşte ise kısa vadede 105-107 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu seviyeleri izleyebileceğini kaydetti.
 

26
Gözler TCMB ve Fed'in faiz kararlarında

GÖZLER TCMB VE FED'İN FAİZ KARARLARINDA

Önümüzdeki hafta ve onu takip eden hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankasının faiz kararlarının açıklanacağını belirten İslam Memiş, piyasaların bu kararları yakından takip edeceğine işaret etti.
 

27
Enflasyon görünümü, savaş kaynaklı belirsizlikler

Enflasyon görünümü, savaş kaynaklı belirsizlikler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin yatırım araçlarının fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.