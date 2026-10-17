Altında 257 dolarlık sürpriz! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik mesaj

Mart ayında artı 12 bin 500 dolar işçilik farkına sahip altınların bulunduğunu hatırlatan Memiş, o dönemde Türkiye'nin dünyanın en pahalı altın piyasası konumunda olduğunu belirtti. Yurt dışından gelen bir yatırımcının Türkiye'den 1 kilogram külçe altın alabilmek için altının bedeline ek olarak 12 bin 500 dolar işçilik ücreti ödediğini söyleyen Memiş, o dönemde yatırımcılara piyasadan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğunu anımsattı.

