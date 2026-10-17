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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:28

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

Bebek battaniyeleri, el işiyle hazırlanan en kullanışlı ürünler arasında yer alırken iki şişle örülen modeller de pratikliğiyle öne çıkıyor. 2026 yılında sade desenlerden kabartmalı örgülere, çizgili tasarımlardan renk geçişli modellere kadar pek çok seçenek tercih ediliyor. Bebek odasına uyum sağlayan, yumuşak dokulu ve kolay yıkanabilen battaniyeler hazırlamak isteyenler için iplik seçimi ve örgü tekniği büyük önem taşıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:28

Bebekler için battaniye örmek isteyenler, iki şiş kullanarak hem yeni başlayanlara hem de örgü konusunda deneyimli kişilere hitap eden farklı modeller hazırlayabiliyor. Ters ve düz örgüyle oluşturulan sade tasarımlar, kabartmalı desenler ve farklı renklerin bir araya getirildiği seçenekler, 2026 yılında değerlendirilebilecek alternatifler arasında bulunuyor.

İKİ ŞİŞLE ÖRÜLEN BEBEK BATTANİYELERİNDE 2026 TRENDLERİ

İki şişle bebek battaniyesi örmek isteyenler için haroşa, pirinç örgü, düz örgü ve çizgili modeller öne çıkıyor. Temel örgü teknikleriyle hazırlanan bu tasarımlar, farklı iplik renkleriyle birleştirilerek hem sade hem de dikkat çekici battaniyelere dönüştürülebiliyor. 2026 yılında bebek battaniyesi hazırlamak isteyenler, örgü deneyimlerine ve kullanım amaçlarına uygun modeller arasından seçim yapabiliyor.

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

Ekru, krem, bej, açık gri, pudra pembesi, mint yeşili ve bebek mavisi gibi pastel tonlar, bebek odalarında farklı dekorasyonlarla uyum sağlayabiliyor. Örgüye yeni başlayanlar ise karmaşık desenler yerine tekrar eden ilmek düzenlerini tercih ederek daha kolay ilerleyebiliyor.

HAROŞA ÖRGÜYLE KOLAY VE YUMUŞAK MODELLER

Haroşa örgü, iki şişle battaniye hazırlamak isteyenlerin değerlendirebileceği en kolay tekniklerden biri. Her sıranın aynı şekilde örülmesiyle elde edilen bu model, özellikle örgüye yeni başlayanlar için pratik bir seçenek sunuyor. Belirgin dokusuyla öne çıkan haroşa battaniyeler, tek renk iplikle hazırlanabileceği gibi farklı renklerle de örülebiliyor.

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

PİRİNÇ ÖRGÜYLE KABARTMALI TASARIMLAR

Bebek battaniyesinde daha dokulu bir yüzey isteyenler için pirinç örgü modelleri tercih edilebilir. Düz ve ters ilmeklerin belirli bir düzenle kullanılmasıyla oluşturulan bu teknik, kumaş yüzeyinde küçük kabartılar meydana getiriyor. Böylece tek renk iplikle hazırlanan battaniyeler bile desenli bir görünüm kazanabiliyor.

KARE PARÇALARLA RENKLİ BATTANİYELER

İki şişle bebek battaniyesi hazırlamanın bir başka yolu da küçük kareleri ayrı ayrı örerek birleştirmek. Bu yöntemde parçalar aynı büyüklükte hazırlanıyor ve daha sonra dikkatlice dikiliyor. Böylece büyük bir battaniyeyi tek parça hâlinde örmekte zorlananlar çalışmalarını daha küçük bölümlere ayırabiliyor.

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

Karelerin aynı renkte olması sade bir görünüm sağlarken farklı renklerin bir arada kullanılması daha hareketli tasarımlar ortaya çıkarabiliyor. Birleştirme aşamasında parçaların ölçülerinin birbirine yakın olması ve iplik uçlarının sağlam biçimde gizlenmesi gerekiyor.

ÇİZGİLİ VE RENK GEÇİŞLİ MODELLER

Farklı renkleri bir arada kullanmak isteyenler için çizgili battaniyeler öne çıkıyor. Belirli sayıda sıra örüldükten sonra ipliğin değiştirilmesiyle ince veya geniş şeritler oluşturulabiliyor. Renk geçişli iplikler de tek bir örgü üzerinde farklı tonların bir araya gelmesini sağlıyor. Bu modellerde iplik değişimlerinin düzgün yapılması ve arka yüzde kalan iplik uçlarının gizlenmesi, battaniyenin daha düzenli görünmesine yardımcı oluyor.

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

BEBEK BATTANİYESİ İÇİN İPLİK VE ÖLÇÜ SEÇİMİ

Bebek battaniyesi örerken ipliğin yumuşaklığı, içeriği ve bakım talimatları dikkate alınmalı. Bebek ürünlerine uygun, tüylenmesi düşük ve yıkama bilgileri açıkça belirtilen iplikler değerlendirilebilir. Pamuklu iplikler nefes alabilen dokularıyla öne çıkarken bebek kullanımına uygun akrilik karışımlar da bakım kolaylığı sağlayabiliyor.

Battaniyenin ölçüsü ise kullanım amacına göre belirlenmeli. Bebek arabasında kullanılacak modeller daha küçük hazırlanabilirken beşik için farklı ölçüler tercih edilebiliyor. Örgüye başlamadan önce küçük bir numune örmek, ilmek sayısını ve gerekli iplik miktarını hesaplamayı kolaylaştırıyor.

Bebekler için iki şişle örülen battaniye modelleri 2026

BEBEKLERİN GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLMEMELİ

Bebek battaniyelerinde uzun iplik uçları, kolayca kopabilecek süslemeler, düğmeler ve küçük parçalar risk oluşturabilir. Bu nedenle sade tasarımlar, sağlam dikişler ve güvenli biçimde gizlenmiş iplik uçları tercih edilmeli.

Özellikle uyku sırasında örgü battaniyeler bebeğin yüzünü kapatabileceğinden dikkatli olunmalı. Güvenli uyku için uygun bir uyku tulumu tercih edilmesi, battaniyenin ise yetişkin gözetiminde ve bebek uyanıkken kullanılması öneriliyor.
 

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ETİKETLER
#bebek battaniyesi
#Haroşa örgü
#Örgü & Hobi
#Iki Şiş
#Pirinç Örgü
#Kare Parçalar
#Mavi Kadin
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