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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:56

Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya mağlup olduğu karşılaşmada sahanın en çok dikkat çeken ismi milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. 6-0'lık ağır skora rağmen sergilediği performansla alkış toplayan yıldız oyuncu, İngiliz kulübünün yöneticilerini kendine hayran bıraktı.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:56

'nde deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle dönen 'de gecenin en parlak ismi oldu. Mücadele boyunca sergilediği hırslı ve etkili aksiyonlarla sahanın en iyisi olarak öne çıkan milli futbolcu, İngiliz ekibinin radarına girdi.

Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, Aston Villa yöneticileri mücadele sonrası Fenerbahçeli idarecilerle bir araya gelerek 25 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi aldı. İngiliz temsilcisinin kurmaylarının, sarı-lacivertli yöneticilere Oğuz Aydın'ı kastederek "Ne kadara aldınız?" sorusunu yönelttiği öğrenildi.

Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE RESMİ TEKLİF GELEBİLİR

Milli yıldızın performansına adeta hayran kalan Aston Villa cephesinin, oyuncunun durumunu yakından takip edeceği ve yaklaşan ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği iddia edildi.

Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular

'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ağır mağlubiyete rağmen bireysel performansıyla Avrupa vitrinine çıkan başarılı kanat oyuncusunun önümüzdeki transfer dönemindeki durumu şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Alanyaspor
#oğuz aydın
#Spor
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