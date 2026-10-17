Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldılar! Hemen yöneticilere sordular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe'de gecenin en parlak ismi Oğuz Aydın oldu. Mücadele boyunca sergilediği hırslı futbol ve etkili aksiyonlarla sahanın en iyisi olarak öne çıkan milli futbolcu, İngiliz ekibinin radarına girdi.

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, Aston Villa yöneticileri mücadele sonrası Fenerbahçeli idarecilerle bir araya gelerek 25 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi aldı. İngiliz temsilcisinin kurmaylarının, sarı-lacivertli yöneticilere Oğuz Aydın'ı kastederek "Ne kadara aldınız?" sorusunu yönelttiği öğrenildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE RESMİ TEKLİF GELEBİLİR

Milli yıldızın performansına adeta hayran kalan Aston Villa cephesinin, oyuncunun durumunu yakından takip edeceği ve yaklaşan ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği iddia edildi.

Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ağır mağlubiyete rağmen bireysel performansıyla Avrupa vitrinine çıkan başarılı kanat oyuncusunun önümüzdeki transfer dönemindeki durumu şimdiden merak konusu oldu.