Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanırken, takımın ses getiren transferlerinden Leroy Sane'nin geleceği belirsizliğe büründü. Sezon başından bu yana istikrarlı bir görüntü çizmeyen ve eski günlerini aratan Alman futbolcu için ayrılık senaryoları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

OKAN BURUK PERFORMANSTAN MEMNUN DEĞİL

Teknik direktör Okan Buruk’un da Sane’nin performansından hoşnut olmadığı ve tecrübeli futbolcuyu bu nedenle sık sık yedek bıraktığı gelen bilgiler arasında. Kanat bölgesinde aradığı üretkenliği bulmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılarda, bir diğer kanat oyuncusu Leao’dan da istenen katkının alınamaması hücum hattındaki operasyonları zorunlu kılıyor. Sane’nin olası bir satışının hem kulüp bütçesini rahatlatacağı hem de yeni transferler için önemli bir kaynak oluşturacağı ifade ediliyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN 2 AYLIK KRİTİK SÜRE

Tüm bu olumsuz tablodan bağımsız olarak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şimdilik yıldız futbolcuya destek verdiği ve toparlanması adına sabır gösterilmesini istediği belirtiliyor. Önümüzdeki 2 aylık periyot, Sane'nin Galatasaray kariyerinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Bu süreçte beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda, yönetimin desteğini çekeceği ve oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek yolları ayırma ihtimalini masaya yatıracağı öğrenildi. Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Aslan'da, gözler tamamen tecrübeli ismin vereceği tepkiye çevrildi.