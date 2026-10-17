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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:39

Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!

Sarı-Kırmızılılarda ara transfer dönemi yaklaşırken kadro operasyonları hız kazandı. Beklentilerin altında kalan Alman yıldız Leroy Sane için kritik bir süreç başlarken, yönetim ve Okan Buruk'un kararı merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:39

'da ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanırken, takımın ses getiren transferlerinden 'nin geleceği belirsizliğe büründü. Sezon başından bu yana istikrarlı bir görüntü çizmeyen ve eski günlerini aratan Alman futbolcu için ayrılık senaryoları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!

OKAN BURUK PERFORMANSTAN MEMNUN DEĞİL

Teknik direktör ’un da Sane’nin performansından hoşnut olmadığı ve tecrübeli futbolcuyu bu nedenle sık sık yedek bıraktığı gelen bilgiler arasında. Kanat bölgesinde aradığı üretkenliği bulmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılarda, bir diğer kanat oyuncusu Leao’dan da istenen katkının alınamaması hücum hattındaki operasyonları zorunlu kılıyor. Sane’nin olası bir satışının hem kulüp bütçesini rahatlatacağı hem de yeni transferler için önemli bir kaynak oluşturacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!

DURSUN ÖZBEK'TEN 2 AYLIK KRİTİK SÜRE

Tüm bu olumsuz tablodan bağımsız olarak, Galatasaray Başkanı ’in şimdilik yıldız futbolcuya destek verdiği ve toparlanması adına sabır gösterilmesini istediği belirtiliyor. Önümüzdeki 2 aylık periyot, Sane'nin Galatasaray kariyerinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Bu süreçte beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda, yönetimin desteğini çekeceği ve oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek yolları ayırma ihtimalini masaya yatıracağı öğrenildi. Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Aslan'da, gözler tamamen tecrübeli ismin vereceği tepkiye çevrildi.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku: Ayrılık ihtimali masada!
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Leroy Sane
#Futbol
#dursun özbek
#Leao
#Spor
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