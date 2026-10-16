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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:41

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:41

MCT Technic Erkek Takımı’nda teknik heyette önemli bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı

TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI YAYIMLANDI

Kulüp yönetimi ve deneyimli çalıştırıcı arasında yapılan değerlendirmelerin ardından İtalyan koç ile vedalaşma kararı alındı. Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco’ya takıma sunduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için başarı dileklerini iletti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı

GÖZLER YENİ BAŞANTRENÖRE ÇEVRİLDİ

Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bu ayrılığın ardından basketbol şubesinin yeni rotası merak konusu oldu. Takımın başına geçecek yeni teknik patronun kim olacağının kulüp tarafından kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Basketbol
#Galatasaray Mct Technic Erkek Basketbol Takımı
#Gianmarco Pozzecco
#Spor
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