Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nda teknik heyette önemli bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı bildirildi.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI YAYIMLANDI

Kulüp yönetimi ve deneyimli çalıştırıcı arasında yapılan değerlendirmelerin ardından İtalyan koç ile vedalaşma kararı alındı. Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco’ya takıma sunduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için başarı dileklerini iletti.

GÖZLER YENİ BAŞANTRENÖRE ÇEVRİLDİ

Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bu ayrılığın ardından basketbol şubesinin yeni rotası merak konusu oldu. Takımın başına geçecek yeni teknik patronun kim olacağının kulüp tarafından kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.