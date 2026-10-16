Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nda teknik heyette önemli bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüp yönetimi ve deneyimli çalıştırıcı arasında yapılan değerlendirmelerin ardından İtalyan koç ile vedalaşma kararı alındı. Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco’ya takıma sunduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için başarı dileklerini iletti.
Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bu ayrılığın ardından basketbol şubesinin yeni rotası merak konusu oldu. Takımın başına geçecek yeni teknik patronun kim olacağının kulüp tarafından kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.