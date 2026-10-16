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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:56

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında alınan 6-0’lık ağır yenilgi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Marco Asensio ile başlayan kadro krizinin buzdağının sadece görünen yüzü olduğu ortaya çıktı. Soyunma odasında fitili ateşlenen huzursuzluk dalgasına takımın diğer yıldız isimleri de katıldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:56

Takım içindeki çalkantıların ardı arkası kesilmezken, istifa kararından Kulüp Başkanı'nın müdahalesiyle dönen 'ın soyunma odasındaki otoritesi tartışmaya açıldı.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; , ve , tecrübeli teknik adamın sahaya yansıttığı oyun felsefesinden ve kadro adaletinden ciddi anlamda rahatsız. Yıldız isimlerin, Kartal'ın hamlelerine karşı duruş sergilediği ve taraflar arasındaki diyaloğun tamamen kopma noktasına geldiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

SKRİNİAR’IN SÖZLERİ SOYUNMA ODASINI KARIŞTIRDI

Teknik heyet ile oyuncular arasındaki ipleri geren bir diğer gelişme ise takımın en önemli figürlerinden biri olan kaptan cephesinde yaşandı. Kartal’ın sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olarak gördüğü Slovak stoperin, üst üste gelen kayıpların ardından yaptığı çarpıcı açıklamaların teknik direktörü oldukça rahatsız ettiği belirtildi. Skriniar’ın maç sonu değerlendirmelerinin, takım içi gerilimi daha da tırmandırdığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

BASIN TOPLANTISINDAKİ ELEŞTİRİLER OTORİTE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

İsmail Kartal’ın mağlubiyetler sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek oyuncularının bireysel performanslarına yönelik yaptığı açık eleştiriler de soyunma odasında soğuk rüzgarlar estirdi. Tecrübeli çalıştırıcının takım üzerindeki otoritesini yeniden tesis etme çabalarının, dünya yıldızları nezdinde ters teptiği ve huzursuzluğu artırdığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

Kulüp cephesinden veya adı geçen futbolculardan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tüm gözler Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda.

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#Futbol
#ismail kartal
#Milan Skriniar
#romelu lukaku
#N'Golo Kante
#Mason Greenwood
#Spor
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