Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında ipler koptu iddiası

Takım içindeki çalkantıların ardı arkası kesilmezken, istifa kararından Kulüp Başkanı'nın müdahalesiyle dönen İsmail Kartal'ın soyunma odasındaki otoritesi tartışmaya açıldı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Romelu Lukaku, N'Golo Kante ve Mason Greenwood, tecrübeli teknik adamın sahaya yansıttığı oyun felsefesinden ve kadro adaletinden ciddi anlamda rahatsız. Yıldız isimlerin, Kartal'ın hamlelerine karşı duruş sergilediği ve taraflar arasındaki diyaloğun tamamen kopma noktasına geldiği iddia ediliyor.

SKRİNİAR’IN SÖZLERİ SOYUNMA ODASINI KARIŞTIRDI

Teknik heyet ile oyuncular arasındaki ipleri geren bir diğer gelişme ise takımın en önemli figürlerinden biri olan kaptan Milan Skriniar cephesinde yaşandı. Kartal’ın sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olarak gördüğü Slovak stoperin, üst üste gelen kayıpların ardından yaptığı çarpıcı açıklamaların teknik direktörü oldukça rahatsız ettiği belirtildi. Skriniar’ın maç sonu değerlendirmelerinin, takım içi gerilimi daha da tırmandırdığı öne sürülüyor.

BASIN TOPLANTISINDAKİ ELEŞTİRİLER OTORİTE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

İsmail Kartal’ın mağlubiyetler sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek oyuncularının bireysel performanslarına yönelik yaptığı açık eleştiriler de soyunma odasında soğuk rüzgarlar estirdi. Tecrübeli çalıştırıcının takım üzerindeki otoritesini yeniden tesis etme çabalarının, dünya yıldızları nezdinde ters teptiği ve huzursuzluğu artırdığı ifade ediliyor.

Kulüp cephesinden veya adı geçen futbolculardan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tüm gözler Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda.