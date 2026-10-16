Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti

Süper Lig devi Galatasaray'da Eylül ayının başından bu yana formasına kavuşmayı bekleyen Wilfried Singo'nun sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan başarılı savunmacı, tam 42 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve sağlık ekibi, Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yıldız oyuncunun tamamen iyileşmeden sahaya sürülmemesi ve herhangi bir nüks riskine karşı korunması konusunda kararlı bir duruş sergileniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ VE LİLLE MAÇLARINDA DİNLENDİRİLECEK

Edinilen son bilgilere göre; yarın oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşması ile 21 Ekim tarihindeki kritik Lille mücadelesinde Wilfried Singo riske edilmeyerek dinlendirilecek. Teknik direktörlük ve sağlık birimi, oyuncunun yüzde 100 hazır fiziksel seviyeye ulaşmasını bekliyor.

GÖZLER FENERBAHÇE DERBİSİNDE

Tedavi süreci planlandığı gibi ilerleyen Singo'nun, tamamen hazır bir şekilde formasına kavuşacağı müsabaka olarak dev derbi işaret edildi. Teknik heyetin, tecrübeli futbolcuyu Süper Lig'deki büyük Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız savunmacının kritik derbide takımdaki yerini almasını dört gözle bekliyor.