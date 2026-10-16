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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:32

Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu. Teknik heyet, Fildişi Sahilli yıldız için hiçbir risk almayacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:32

Süper Lig devi 'da Eylül ayının başından bu yana formasına kavuşmayı bekleyen 'nun sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan başarılı savunmacı, tam 42 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve sağlık ekibi, Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yıldız oyuncunun tamamen iyileşmeden sahaya sürülmemesi ve herhangi bir nüks riskine karşı korunması konusunda kararlı bir duruş sergileniyor.

Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti

GENÇLERBİRLİĞİ VE LİLLE MAÇLARINDA DİNLENDİRİLECEK

Edinilen son bilgilere göre; yarın oynanacak olan karşılaşması ile 21 Ekim tarihindeki kritik mücadelesinde Wilfried Singo riske edilmeyerek dinlendirilecek. Teknik direktörlük ve sağlık birimi, oyuncunun yüzde 100 hazır fiziksel seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti

GÖZLER FENERBAHÇE DERBİSİNDE

Tedavi süreci planlandığı gibi ilerleyen Singo'nun, tamamen hazır bir şekilde formasına kavuşacağı müsabaka olarak dev derbi işaret edildi. Teknik heyetin, tecrübeli futbolcuyu Süper Lig'deki büyük karşılaşmasında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız savunmacının kritik derbide takımdaki yerini almasını dört gözle bekliyor.

Galatasaray'da Wilfried Singo'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih netleşti
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Gençlerbirliği
#Futbol
#lille
#Wilfried Singo
#Spor
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