Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için gaza basan Beşiktaş, orta saha hattına dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfer raporunun ilk sırasında yer alan Nicolas Raskin için yürüttüğü çetin pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. İskoç devi Rangers ile daha önce 3 kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, son teklifiyle düğümü çözdü.

BONSERVİS VE MAAŞ DETAYLARI BELLİ OLDU

Son gelen kulis bilgisine göre; taraflar arasında gerçekleşen son görüşmede yaklaşık 17 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldı. Yapılan ön anlaşmanın detaylarında performansa dayalı özel bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

İskoçya temsilcisini ikna eden Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki Belçikalı yıldızla da el sıkıştı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro seviyesinde bir maaş ödenmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Siyah-beyazlıların, önümüzdeki haftalarda oyuncuyla ön protokol imzalayacağı, ara transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte sözleşmenin resmiyete döküleceği ifade edildi.

TRANSFERDE TROSSARD PARMAĞI: "GELİRSEN ASLA PİŞMAN OLMAZSIN"

Nicolas Raskin’in Beşiktaş'ı tercih etme sürecinde en kritik rollerden birini ise Belçika Milli Takımı’ndan vatandaşı Leandro Trossard oynadı. Transfer görüşmeleri sürerken Trossard ile iletişime geçen Raskin, Türkiye ve İstanbul hakkında detaylı bilgiler aldı. Trossard’ın genç orta sahaya Beşiktaş’ın büyüklüğünü ve taraftar atmosferini anlatarak, "Gelirsen asla pişman olmazsın" ifadeleriyle transfer için yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Önemli bir yatırımla kadroya katılacak olan 25 yaşındaki Belçikalı yıldızın, ara transfer dönemi açılır açılmaz İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.