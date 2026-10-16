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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:36

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ısrarla istediği Belçikalı orta saha Nicolas Raskin ve kulübü Rangers ile her konuda anlaştı. Transferde vatandaşı Leandro Trossard'ın referansı da belirleyici oldu. İşte ödenecek bonservis ve detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:36

Devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için gaza basan , orta saha hattına dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. 

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'nun transfer raporunun ilk sırasında yer alan için yürüttüğü çetin pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. İskoç devi ile daha önce 3 kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, son teklifiyle düğümü çözdü.

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

BONSERVİS VE MAAŞ DETAYLARI BELLİ OLDU

Son gelen kulis bilgisine göre; taraflar arasında gerçekleşen son görüşmede yaklaşık 17 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldı. Yapılan ön anlaşmanın detaylarında performansa dayalı özel bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

İskoçya temsilcisini ikna eden Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki Belçikalı yıldızla da el sıkıştı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro seviyesinde bir maaş ödenmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Siyah-beyazlıların, önümüzdeki haftalarda oyuncuyla ön protokol imzalayacağı, ara transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte sözleşmenin resmiyete döküleceği ifade edildi.

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

TRANSFERDE TROSSARD PARMAĞI: "GELİRSEN ASLA PİŞMAN OLMAZSIN"

Nicolas Raskin’in Beşiktaş'ı tercih etme sürecinde en kritik rollerden birini ise Belçika Milli Takımı’ndan vatandaşı oynadı. Transfer görüşmeleri sürerken Trossard ile iletişime geçen Raskin, Türkiye ve İstanbul hakkında detaylı bilgiler aldı. Trossard’ın genç orta sahaya Beşiktaş’ın büyüklüğünü ve taraftar atmosferini anlatarak, "Gelirsen asla pişman olmazsın" ifadeleriyle transfer için yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Önemli bir yatırımla kadroya katılacak olan 25 yaşındaki Belçikalı yıldızın, ara transfer dönemi açılır açılmaz İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş, Raskin transferinde mutlu sona ulaştı! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#rangers
#Leandro Trossard
#Nicolas Raskin
#Vincenzo Italiano
#Spor
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