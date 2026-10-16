Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:19

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında moral arıyor. Yoğun fikstür öncesi kadro rotasyonuna gitmeye hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, adı ayrılık dedikodularına karışan yıldızlar için nihai kararını verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:19

UEFA lig aşamasının ikinci haftasında RAMS Park'ta İspanyol devi 'yı konuk eden , müthiş bir başlangıç yapıp 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmış ve dev turnuvada henüz puanla tanışamamıştı. 

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

Avrupa'daki bu hüsranı geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte tüm odak, Süper Lig'in kritik virajlarından biri olan deplasmanına çevrildi.

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

YOĞUN FİKSTÜRDE ROTA ROTASYON

Avrupa dönüşü Başkent'te hata yapmak istemeyen Cimbom, Süper Lig'deki liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor. 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hemen ardından 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki bu yoğun ve zorlu fikstürde puan kaybı riskini en aza indirmek isteyen teknik heyet, kadro derinliğini artırmanın hesaplarını yapıyor.

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

OKAN BURUK'TAN AYRILIK İDDİALARINA NET ÇİZGİ

Son gelen kulis bilgilerine göre; teknik direktör , takım içindeki rekabeti üst seviyede tutmak ve yedek kulübesinden maksimum katkı alabilmek adına son dönemde adı ayrılık dedikodularıyla anılan oyunculara şans tanımaya hazırlanıyor.

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

Başarılı çalıştırıcının, kadrodaki alternatifleri artırmak ve oyuncuları yeniden kazanmak amacıyla Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Bitshiabu gibi isimleri önümüzdeki maç periyodunda daha aktif olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Her oyuncunun form durumunun ve motivasyonunun şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığına inanayan Buruk, bu hamleyle hem kulübeyi zenginleştirecek hem de uzun maratonda olası sakatlık ve yorgunlukların önüne geçecek.

Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Gençlerbirliği maçı kadrosu ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11, Başkent'teki mücadele öncesinde büyük bir merakla bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!
Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
#Gençlerbirliği
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.