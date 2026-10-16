Okan Buruk kararını verdi: Ayrılacak denilen 4 yıldız için dikkat çeken hamle!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, müthiş bir başlangıç yapıp 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmış ve dev turnuvada henüz puanla tanışamamıştı.

Avrupa'daki bu hüsranı geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte tüm odak, Süper Lig'in kritik virajlarından biri olan Gençlerbirliği deplasmanına çevrildi.

YOĞUN FİKSTÜRDE ROTA ROTASYON

Avrupa dönüşü Başkent'te hata yapmak istemeyen Cimbom, Süper Lig'deki liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor. 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hemen ardından 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki bu yoğun ve zorlu fikstürde puan kaybı riskini en aza indirmek isteyen teknik heyet, kadro derinliğini artırmanın hesaplarını yapıyor.

OKAN BURUK'TAN AYRILIK İDDİALARINA NET ÇİZGİ

Son gelen kulis bilgilerine göre; teknik direktör Okan Buruk, takım içindeki rekabeti üst seviyede tutmak ve yedek kulübesinden maksimum katkı alabilmek adına son dönemde adı ayrılık dedikodularıyla anılan oyunculara şans tanımaya hazırlanıyor.

Başarılı çalıştırıcının, kadrodaki alternatifleri artırmak ve oyuncuları yeniden kazanmak amacıyla Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Bitshiabu gibi isimleri önümüzdeki maç periyodunda daha aktif olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Her oyuncunun form durumunun ve motivasyonunun şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığına inanayan Buruk, bu hamleyle hem kulübeyi zenginleştirecek hem de uzun maratonda olası sakatlık ve yorgunlukların önüne geçecek.

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Gençlerbirliği maçı kadrosu ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11, Başkent'teki mücadele öncesinde büyük bir merakla bekleniyor.