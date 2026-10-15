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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:42

Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın orta saha transferi için gözünü diktiği dünya yıldızı Eduardo Camavinga, sarı-kırmızılı camiada heyecana sebep olan iddiaların ardından geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:42

Lig'de ve Avrupa'da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran 'da transfer gündemi hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir scout ekibinin ve teknik heyetin radarında olan 'in genç yıldızı Eduardo Camavinga için tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, İspanya'dan gelen haberler planları altüst etti.

Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!

50 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Somos Fanaticos kaynaklı bilgilere göre; sarı-kırmızılı idareciler, Fransız orta sahanın transferi için İspanyol devi Real Madrid ile temaslarını sıkılaştırarak masaya oturmaya hazırlanıyordu. Galatasaray yönetiminin, 23 yaşındaki çok yönlü oyuncu için 50 milyon euro seviyelerinde resmi bir teklif sunmayı planladığı öne sürülmüştü. Ancak yıldız futbolcunun kurduğu hayaller ve kariyer planlaması, bu dev transfer girişiminin başlamadan bitmesine neden oldu.

Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!

"YALNIZCA REAL MADRİD"

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; Eduardo Camavinga, kariyerine kesinlikle Real Madrid forması altında devam etmek istediğini kulüp yetkililerine ve çevresine iletti. Türkiye'ye transfer olma ihtimalini net bir dille reddeden genç yetenek, eflatun-beyazlı kulübe olan sadakatinin altını çizdi.

Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!

devindeki yerini korumak ve formasını rekabet ortamında arşınlamak istediğini belirten Fransız futbolcunun bu kararı, Galatasaray'ın transfer operasyonunu tamamen çıkmaza soktu.

REAL MADRİD KARİYERİ VE GÜNCEL DURUMU

2021 yaz transfer döneminde Fransa'nın Rennes kulübünden 31 milyon euro bonservis bedeliyle 'nun yolunu tutan Camavinga, eflatun-beyazlı formayla gösterdiği çıkışla piyasa değerini bir dönem 100 milyon euro seviyelerine kadar çıkarmıştı. Güncel piyasa değeri de yine 50 milyon euro olarak bilinen yıldız oyuncu, Real Madrid kariyerinde bugüne kadar toplam 230 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan tecrübeli orta saha, joker özelliğiyle takdir topladı.

Galatasaray'ın Camavinga operasyonunda sürpriz gelişme: Yıldız isimden net karar!

Bu sezon ise Jose Mourinho sisteminde henüz istediği düzenli süreleri bulmakta zorlanan Camavinga, görev aldığı 7 maçta yalnızca 253 dakika sahada kalabildi ve henüz skor üretemedi. Süre bulma konusunda yaşanan bu kısmi sıkıntıya rağmen, oyuncunun kulübünden ayrılmaya niyetli olmaması ve tamamen Real Madrid'e odaklanması dikkat çekti.

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#galatasaray
#real madrid
#Futbol
#la liga
#santiago bernabeu
#Eduardo Camavinga
#Spor
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