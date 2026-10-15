Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya konuk olan Fenerbahçe, Villa Park’ta sahadan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli camiada skorun getirdiği moral bozukluğu sürerken, kafilede yer almasına rağmen kritik mücadelede forma giyemeyen Marco Asensio’nun durumu taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

SAKATLIK RİSKİNE KARŞI TEDBİR KARARI

Mücadele öncesinde İspanyol yıldızın kadroda yer almaması soru işaretlerine yol açarken, kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Sağlık Ekibi ve teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda oyuncuların sağlık durumlarının yakından incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

OĞUZ ÇETİN İLE MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Açıklamanın yanı sıra, dev maç öncesinde kameralara yansıyan bir detay da sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio’nun takım otobüsüne binmeden hemen önce gerçekleştirdiği özel görüşme dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde Oğuz Çetin’in, tecrübeli futbolcu ile konuşurken İspanyol yıldızın ayağını işaret ettiği görüldü. İkili, kısa süren bu değerlendirmenin ardından kafileyle birlikte Villa Park’a hareket etti. Çetin ve Asensio arasında geçen bu diyalog, taraftarlar ve futbolseverler arasında maçın en çok konuşulan anları arasına girdi.