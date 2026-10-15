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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:49

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe’de, İngiltere kafilesinde yer almasına rağmen maç kadrosuna dahil edilmeyen Marco Asensio gelişmesi damga vurdu. Maç öncesinde Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile İspanyol yıldız arasında yaşanan diyalog ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:49

2. hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi ’ya konuk olan , Villa Park’ta sahadan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. 

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

Sarı-lacivertli camiada skorun getirdiği moral bozukluğu sürerken, kafilede yer almasına rağmen kritik mücadelede forma giyemeyen ’nun durumu taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

SAKATLIK RİSKİNE KARŞI TEDBİR KARARI

Mücadele öncesinde İspanyol yıldızın kadroda yer almaması soru işaretlerine yol açarken, kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Sağlık Ekibi ve teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda oyuncuların sağlık durumlarının yakından incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

OĞUZ ÇETİN İLE MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Açıklamanın yanı sıra, dev maç öncesinde kameralara yansıyan bir detay da sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe Direktörü ile Marco Asensio’nun takım otobüsüne binmeden hemen önce gerçekleştirdiği özel görüşme dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Aston Villa maçında Asensio neden oynamadı? Maç öncesi dikkat çeken görüntü!

Görüntülerde Oğuz Çetin’in, tecrübeli futbolcu ile konuşurken İspanyol yıldızın ayağını işaret ettiği görüldü. İkili, kısa süren bu değerlendirmenin ardından kafileyle birlikte Villa Park’a hareket etti. Çetin ve Asensio arasında geçen bu diyalog, taraftarlar ve futbolseverler arasında maçın en çok konuşulan anları arasına girdi.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Marco Asensio
#Oğuz Çetin
#Spor
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