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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:30

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan ve 2026/2027 sezonunu da zirvede tamamlayarak 5’te 5 yapmayı hedefleyen Galatasaray’da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz döneminde Rafael Leao hamlesiyle dünyada ses getiren ancak taraftarın kadro derinliği eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılılarda ocak ayı hareketliliği başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:30

Lig ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden , ocak ayı ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme planları yaparken, takımdaki kilit isimlere gelen tekliflerle de karşı karşıya kalıyor. 

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig’in iki güçlü ekibi ve , Brezilyalı orta saha oyuncusu ’yı yakın takibe aldı. 27 yaşındaki başarılı futbolcu için devlerin çetin bir transfer yarışına girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

NEWCASTLE ÇEKİLDİ, EVERTON BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Transfer yarışındaki son durum hakkında detayları paylaşan Football Insider, kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberinde dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Newcastle United’ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği ancak yaz döneminde farklı orta saha takviyeleri gerçekleştirmesi sebebiyle Brezilyalı yıldızı öncelikli hedefleri arasından çıkardığı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte Everton’ın transfer yarışında tek başına kalarak avantajlı konuma geçtiği vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

EVERTON CEPHESİNDE FİNANSAL ENGEL VE SATIŞ SÜRECİ

Everton’ın ilgisine rağmen transferin önünde ciddi bir ekonomik belirsizlik bulunuyor. İngiliz kulübünün sahibi olan Friedkin Group’un kulübü satmayı planlaması, Gabriel Sara transferinin finansmanını zora sokuyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

Everton’ın eski CEO’su Keith Wyness’in konuya ilişkin değerlendirmelerine de haberde yer verildi. Wyness, kulübün el değiştirme işlemlerinin sezon sonuna kadar tamamlanabileceğini ve yeni yatırımcıların göreve gelmesiyle birlikte transfer bütçesinin rahatlayacağını belirtti.

2027 YAZI İŞARET EDİLDİ 

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Everton’ın Gabriel Sara hamlesini 2027 yaz transfer döneminde çok daha güçlü ve resmi bir teklifle yapabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası! Okan Buruk nihai kararını verdi

OKAN BURUK KAPILARI KAPATTI: "ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI"

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti ise oyuncunun takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Teknik direktör ’un kadro planlamasında vazgeçilmez bir yere sahip olan 27 yaşındaki Sambacı için yönetim kapıları kapattı. Özellikle sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesi ve şampiyonluk yarışı devam ettiği sürece Gabriel Sara'nın sezon ortasında satışına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#gabriel sara
#Newcastle United
#everton
#Spor
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