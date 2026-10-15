Fenerbahçe'de şok ayrılık kararı! Yıldız isim valizleri topluyor: Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemine odaklanan sarı-lacivertli yönetim bir yandan kadro takviyeleri için çalışırken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga ekibi Salzburg’tan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile iplerin tamamen koptuğu ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL RAPORU VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal’ın yeni etap planlamalarında şans vermeyi düşünmediği Malili kanat oyuncusu için yolların ayrılması artık an meselesi. Son gelen kulis bilgisine göre; Süper Lig devinde gözden düşen genç yıldız, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek amacıyla ocak ayında kulüpten ayrılma kararı aldı.

MİLLİ TAKIM HASSASİYETİ AYRILIĞI HIZLANDIRDI

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen son bilgilere göre; Dorgeles Nene, milli arada menajeriyle bir araya gelerek durumunu masaya yatırdı. Uzun süren zirvenin ardından oyuncunun Fenerbahçe defterini tamamen kapattığı öğrenildi.

Nene'nin bu kararı almasında Malilli milli takım teknik direktörünün sarf ettiği sözlerin etkili olduğu ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının genç futbolcuya, "Artık düzenli oynaman gerekiyor, aksi takdirde seni milli takıma çağırmam zorlaşır" uyarısında bulunduğu belirtildi. Kariyerini ve milli formayı çok önemseyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu gelişme üzerine yeniden form tutabileceği ve süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı kafasına koydu.

AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalsa da geçmiş performansı ve potansiyeliyle dikkat çeken Dorgeles Nene'nin peşinde önemli kulüpler var. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalmaya hazırlanan Alman ve İtalyan kulüplerinin Malilli oyuncu için oldukça istekli olduğu bildirildi. Yönetimin, gelecek tatmin edici teklifler doğrultusunda ayrılığa kolaylık sağlaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig kariyerinde toplam 28 karşılaşmada görev alan Dorgeles Nene, takımına 10 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı. Ara transferde resmi adımların atılması ve genç oyuncunun yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.