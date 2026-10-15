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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:28
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1
Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu ikinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, temsilcilerimizin sahadan mağlubiyetle ayrılması futbolseverleri üzdü. Avrupa'daki dev sahnede Türk futbolunun konumunu yakından ilgilendiren güncel UEFA ülke puanı sıralaması da bu sonuçların ardından yeniden şekillendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

GALATASARAY, BARCELONA'YA BOYUN EĞDİ

Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta dünya devi Barcelona'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısını 1-1'lik eşitlikle kapatsa da, ikinci yarıdaki Katalan ekibinin baskısına boyun eğdi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Cimbom, taraftarına umut veren mücadelesine rağmen puansız kapattı.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

FENERBAHÇE İNGİLTERE DEPREMİ: ASTON VİLLA DEPLASMANINDA DAĞILDILAR

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan mücadelede beklenmedik bir performans grafiği çizerek sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligin ilk iki haftası sonunda 1 puanda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Temsilcilerimizin haftayı puansız kapatmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, son beş sezonun baz alındığı listede yerini korurken en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkı yakından takip ediliyor.

İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması...

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

1. İNGİLTERE

Güncel Puanı: 104.463

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil edilen güçlü kadrolarıyla zirvedeki tek birinciliğini koruyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

2. İTALYA

Güncel Puanı: 88.589

Serie A temsilcileri, son dönemde tüm Avrupa kupalarında gösterdikleri istikrarlı performans ve taktiksel disiplinle 2. sıradaki yerini sağlamlaştırıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

3. İSPANYA

Güncel Puanı: 84.993

Barcelona'nın temsilcimiz Galatasaray karşısında aldığı galibiyet gibi sonuçlarla puanını tazeleyen İspanyollar, devler ligindeki ağırlığını sürdürüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

4. ALMANYA

Güncel Puanı: 82.259

Bundesliga kulüpleri, hem grup aşamalarında topladıkları puanlar hem de yüksek seyirci desteğiyle ilk 4 içerisindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

9
Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

5. FRANSA

Güncel Puanı: 69.439

Genç yetenek potansiyeli ve Ligue 1 takımlarının Avrupa sahnesindeki sürpriz sonuçlarıyla Fransa, 5. sıradaki yerini koruyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

6. PORTEKİZ

Güncel Puanı: 66.150

"Üç Büyükler" olarak bilinen Benfica, Sporting CP ve Porto'nun Avrupa gelenekleri sayesinde Portekiz, üst sıralara yakın takibini sürdürüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

7. BELÇİKA

Güncel Puanı: 59.850

Genç oyuncu geliştirme sistemi ve alt kupa kulvarlarında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) az mağlubiyet alma başarılarıyla dikkat çekiyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

8. HOLLANDA

Güncel Puanı: 52.895

Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinden biri olan Hollanda, kulüplerinin lig aşamalarında topladığı kritik galibiyetlerle 8. sırada yer alıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

9. TÜRKİYE

Güncel Puanı: 50.275

Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmasıyla temsilcilerimiz haftayı puansız kapattı. 1 puanda kalan Fenerbahçe ve zorlu virajdaki Galatasaray'a rağmen Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki dev yerini koruyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

10. ÇEKYA

Güncel Puanı: 45.125

Türkiye'nin hemen arkasında 10. sırada yer alan Çekya, mütevazı bütçeli kulüplerinin dirençli ve fiziki futboluyla puan toplamaya devam ediyor.

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