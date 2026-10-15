Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu ikinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, temsilcilerimizin sahadan mağlubiyetle ayrılması futbolseverleri üzdü. Avrupa'daki dev sahnede Türk futbolunun konumunu yakından ilgilendiren güncel UEFA ülke puanı sıralaması da bu sonuçların ardından yeniden şekillendi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta dünya devi Barcelona'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısını 1-1'lik eşitlikle kapatsa da, ikinci yarıdaki Katalan ekibinin baskısına boyun eğdi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Cimbom, taraftarına umut veren mücadelesine rağmen puansız kapattı.
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan mücadelede beklenmedik bir performans grafiği çizerek sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligin ilk iki haftası sonunda 1 puanda kaldı.
Temsilcilerimizin haftayı puansız kapatmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, son beş sezonun baz alındığı listede yerini korurken en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkı yakından takip ediliyor.
İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması...
Güncel Puanı: 104.463
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil edilen güçlü kadrolarıyla zirvedeki tek birinciliğini koruyor.
Güncel Puanı: 88.589
Serie A temsilcileri, son dönemde tüm Avrupa kupalarında gösterdikleri istikrarlı performans ve taktiksel disiplinle 2. sıradaki yerini sağlamlaştırıyor.
Güncel Puanı: 84.993
Barcelona'nın temsilcimiz Galatasaray karşısında aldığı galibiyet gibi sonuçlarla puanını tazeleyen İspanyollar, devler ligindeki ağırlığını sürdürüyor.
Güncel Puanı: 82.259
Bundesliga kulüpleri, hem grup aşamalarında topladıkları puanlar hem de yüksek seyirci desteğiyle ilk 4 içerisindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.
Güncel Puanı: 69.439
Genç yetenek potansiyeli ve Ligue 1 takımlarının Avrupa sahnesindeki sürpriz sonuçlarıyla Fransa, 5. sıradaki yerini koruyor.
Güncel Puanı: 66.150
"Üç Büyükler" olarak bilinen Benfica, Sporting CP ve Porto'nun Avrupa gelenekleri sayesinde Portekiz, üst sıralara yakın takibini sürdürüyor.
Güncel Puanı: 59.850
Genç oyuncu geliştirme sistemi ve alt kupa kulvarlarında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) az mağlubiyet alma başarılarıyla dikkat çekiyor.
Güncel Puanı: 52.895
Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinden biri olan Hollanda, kulüplerinin lig aşamalarında topladığı kritik galibiyetlerle 8. sırada yer alıyor.
Güncel Puanı: 50.275
Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmasıyla temsilcilerimiz haftayı puansız kapattı. 1 puanda kalan Fenerbahçe ve zorlu virajdaki Galatasaray'a rağmen Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki dev yerini koruyor.
Güncel Puanı: 45.125
Türkiye'nin hemen arkasında 10. sırada yer alan Çekya, mütevazı bütçeli kulüplerinin dirençli ve fiziki futboluyla puan toplamaya devam ediyor.