Şampiyonlar Ligi'nde kayıp hafta: UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

FENERBAHÇE İNGİLTERE DEPREMİ: ASTON VİLLA DEPLASMANINDA DAĞILDILAR

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan mücadelede beklenmedik bir performans grafiği çizerek sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligin ilk iki haftası sonunda 1 puanda kaldı.