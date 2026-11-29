Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 13. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 13. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 20 puanı bulunan Fenerbahçe ile 14 puandaki Erzurumspor FK, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 31 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.

ERZURUMSPOR FK'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Erzurumspor FK, ligde 10 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Erzurumspor FK, son maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Mujakic, Giorbelidze, Owusu, Baiye, Rodriguez, Kerk, Diabate

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.