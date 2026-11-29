Türkiye Büyük Millet Meclisi yılın son ayının ilk haftasına yoğun bir gündemle başlayacak. Genel Sağlık Sigortası borçlularının uzun bir süredir beklediği borçların silinmesi için teklif hazırlığı ve AK Parti'nin düzenlediği fon tasfiyesine dair teklif ele alınacak.

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HABERİN ÖZETİ Meclis'te milyonları ilgilendiren mesai: GSS borçları gündeme geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi, yılın son ayının ilk haftasında Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi ve fon tasfiyesine dair teklifler başta olmak üzere yoğun bir gündemle mesaisine başlayacak. 1 Ocak 2017'den önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek. İlave istihdamı destekleyen teşvikler 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek, uygulamayı 31 Aralık 2029'a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

TBMM'NİN YILIN SON AYI YOĞUN MESAİSİ

Haftalık çalışmalarına 1 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNİYOR

Teklifle, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek, uygulamayı 31 Aralık 2029'a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.